Colina das Artes regressa com concertos gratuitos de António Zambujo e Carolina Deslandes

De 11 a 20 de Setembro, a Colina das Artes vai ocupar a freguesia com música, cinema, exposições e teatro. Destaque para os concertos de Jorge Palma, António Zambujo, Buba Espinho e Carolina Deslandes.

Entre os dias 11 e 20 de Setembro, a freguesia de São Vicente ganha outra vida. A culpa é da Colina das Artes, festival que junta música, cinema, teatro, artes visuais e até comédia num único cartaz e que chega este ano à 4.ª edição. Espalhadas por vários espaços da freguesia, todas as actividades são de entrada livre, embora sujeitas à lotação de cada local.

Comecemos pelos cabeças de cartaz. Ao longo de dez dias, quatro concertos gratuitos vão marcar o ritmo do festival. O primeiro está marcado para 12 de Setembro, com António Zambujo a actuar nos Claustros do Convento da Graça. No dia 18 é a vez de Buba Espinho, que sobe ao palco no Parque do Patriarcado. No dia seguinte, as atenções voltam a estar sobre os claustros, com o concerto de Carolina Deslandes. A 20 de Setembro é Jorge Palma quem encerra a programação com chave de ouro.

O festival é organizado pela Junta de Freguesia de São Vicente, que ainda não divulgou a restante programação desta edição. Sabe-se, contudo, que o cartaz vai incluir cinema, exposições, teatro, literatura e espectáculos de stand-up comedy.

Vários locais (São Vicente). 11-20 Set. Entrada livre

🎭 Mais cultura: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp