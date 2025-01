A mais emblemática sala de espectáculos lisboeta, o Coliseu dos Recreios, vai inaugurar um novo espaço: o Coliseu Club. A abertura está marcada para 1 de Março, com um concerto de Humana Taranja, banda do Barreiro que lançou o segundo álbum, Eudaemonia, em Outubro do ano passado.

Localizado no primeiro andar do edifício, o Coliseu Club — ainda a ser finalizado — terá capacidade para acolher 200 pessoas sentadas ou 500 em pé. Será uma alternativa mais intimista à sala principal, que pode receber até 5.672 espectadores.

A ideia de criar um palco adicional para diversos projectos surgiu ainda antes da pandemia. Além da música, o novo clube promete ter uma programação ecléctica, com actuações de stand-up comedy, conferências e outros eventos culturais.

“É uma sala que vai ter não só programação independente, mas que também pode servir como complemento à sala principal”, explicou o programador, Nuno Barros, citado pelo Observador. “O Coliseu dos Recreios tem sido uma sala de acolhimento, fazemos poucas produções próprias. A ideia do clube é fazer parcerias com artistas e dar a hipótese a muitos tipos de projectos de se mostrarem no centro de Lisboa.”

Este compartimento foi utilizado anteriormente como um dos palcos do festival Super Bock em Stock, demonstrando o seu potencial para acolher eventos.

No Coliseu do Porto existe um espaço semelhante, o Novo Ático. Situa-se no piso superior da sala e está preparado para receber espectáculos, concertos, recitais, exposições, conferências, sessões de cinema, apresentações e até jantares ou festas.

