Coliseu reabre com concerto intimista em dia de Santo António

Depois de ter encerrado ao público em Março, o Coliseu dos Recreios retoma a sua actividade a 13 de Junho. A sala de espectáculos de Lisboa reabre com um concerto do grupo Rua das Pretas, às 21.30, que terá como convidados Tito Paris e Maria João.

“Será um evento muito especial já que músicos e espectadores, estarão todos em palco, com uma lotação muito reduzida, para celebrar o Santo António e o lançamento do single duplo do novo álbum da Rua das Pretas Um copo de fado, dois de bossa, produzido pelo vencedor de Grammys Hector Castillo”, anunciou o Coliseu dos Recreios na sua página de Facebook.

Este será um espectáculo intimista, como se o público “estivesse em sua própria casa para voltar a vivenciar a música, o vinho”. Os espectadores serão recebidos à porta, sendo depois encaminhados para os lugares no palco. Cada pessoa receberá, à entrada, um copo de vinho com o seu nome para desfrutar dos vinhos seleccionados.

Tendo em conta que a lotação é limitada, quem não conseguir bilhete (45€), poderá assistir ao concerto em streaming, adquirindo um Concert Wine Ticket, que incluiu uma garrafa de vinho a ser entregue em casa, para beber enquanto assiste ao concerto.

O Rua das Pretas é um grupo musical internacional que mistura estilos como o folk, bossa nova e jazz. Criado em 2015 pelo músico Pierre Aderne, é uma celebração e exploração da cultura lusófona. Desde o fado ao samba, passando pelo flamenco e pelos blues.

