Com cinema fechado, Medeia disponibiliza três filmes por semana em streaming

A distribuidora vai disponibilizar os filmes de forma gratuita para quem está em casa. Há vários realizadores portugueses a fazerem o mesmo.

Os cinemas têm encerrado por todo o país como medida de contenção para a propagação da pandemia, mas continua a haver forma de ver filmes e de estimular a mente nestes tempos de isolamento. A Medeia Filmes, distribuidora de Paulo Branco, disponibilizará três filmes por semana no seu site. Todas as terças, quintas e sábados, os filmes ficam disponíveis gratuitamente entre as 12.00 e as 00.00 do dia seguinte. Os primeiros três filmes são dedicados a Wim Wenders, realizador alemão com uma forte ligação ao nosso país.

Esta terça-feira, O Estado das Coisas (1982) é a primeira obra a ficar disponível. Filmado em parte em Portugal, reflecte as dificuldades do cinema e da sua produção. Uma equipa de rodagem está em Sintra a filmar, mas a película acaba. O realizador tem depois de voltar aos Estados Unidos para resolver a situação.

Na quinta-feira é a vez de Paris, Texas (1984), que conta a história de um homem que sofre de amnésia. Ao regressar a Paris, no Texas, Travis é encontrado pelo seu irmão. A partir de vários fragmentos, vai tentando reconstituir as dúvidas que tem na cabeça.

No fim-de-semana, é transmitido o icónico filme do realizador, gravado na capital portuguesa. Lisbon Story – Viagem a Lisboa (1994), que conta a história de um engenheiro de som que vem à cidade para ajudar um amigo a concluir o seu filme. Ao chegar a Lisboa, contudo, apaixona-se por uma cantora.

A página À Pala de Walsh, um site que escreve sobre cinema, disponibilizou no seu Facebook uma lista com links de filmes de realizadores portugueses. Edgar Pêra, Pedro Maia e Pedro Serrazina foram alguns dos autores que se juntaram à iniciativa.

