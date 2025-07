Com comida de conforto e discos de vinil, há um novo italiano no Cais do Sodré

Há sempre um disco a girar no novo italiano da Rua da Boavista. Chama-se Fratelli Brutti, abriu em Maio e aponta a mira ao traço comum de todos os pratos tradicionais italianos, o conforto. O espaço é já um velho conhecido dos lisboetas – é a morada do antigo Cavalariça e, entretanto, também já foi CAV 86, conceito gastronómico que agregava as cozinhas francesa, brasileira e portuguesa.

Hoje, é a simplicidade das pizzas e pastas que predomina na carta. Dois dos sócios mantêm-se – Abdull Baaghil, também ligado ao Grupo Cavalariça, e Bruno Contreras, o chef francês que se tornou empresário e que traz no currículo a passagem por restaurantes com estrelas Michelin, incluindo em Itália. No Fratelli Brutti, o objectivo foi criar uma menu de clássicos e com preços acessíveis (os pratos principais não vão além dos 22€).

Contreras é quem assina o menu, a começar pelos arancini (5€). As bolas fritas de arroz são servidas com carne no interior mas também com molho cacio e pepe. Chegam à mesa como se querem – estaladiças por fora, cremosas por dentro. Ainda a caminho dos pratos principais, tropeçamos numa burrata com salada de curgete e pistáchio (12€) – mais fresca, menos intensa no palato.

Há cinco pizzas na ementa e em todas elas seguem à risca a tradição napolitana. O resultado é uma massa leve e fofa, obtida através de fermentação lenta. As opções vão das clássicas Margherita, Quatro Queijos e Marinara às receitas Lardo & Rocola e Frutti do Mare. Bem guarnecidas, mas não atafulhadas, custam entre 10,50€ e 16€.

As massas são o carro-chefe da cozinha do Fratelli Brutti – que, já agora, significa irmãos feios em bom italiano. Mais uma vez, é na culinária de conforto que assenta o menu, com pratos como Tagliatelle alla Bolognese (13€) ou Spaghetti alla Carbonara (14€) a saltarem à vista. Rica em sabor, a lasanha (12€) segue o receituário clássico, feita com bolonhesa de novilho, tomate, bechamel e parmesão.

Enquanto isso, a carta de vinhos mistura rótulos portugueses e italianos, todos eles de baixa intervenção. Há ainda cervejas da Dois Corvos e meia dúzia de clássicos da coquetelaria – e se os há em Itália.

Na hora da sobremesa, um dilema improvável. A escolha é entre um tiramisu (7€) e a Pavlova della Nonna (10€) e, contra todas as expectativas, a segunda é bem mais marcante – vistosa, recheada com creme mousseline, fruta da época e pinhões.

Rua da Boavista, 86 (Cais do Sodré). 21 346 0629. Seg-Dom 17.00-00.00

