Com concertos cancelados nos EUA e na Europa, Bob Vylan vêm a Portugal em Outubro

Quando a BBC arranjou forma de evitar transmitir o concerto em Glastonbury do trio irlandês Kneecap, acusados de terrorismo pelos múltiplos cânticos contra Israel, ou até mesmo contra personalidades como Margaret Thatcher, estes pensavam que se tinham livrado de uma boa dose de polémica. No entanto, não estavam prontos para as repercussões que teriam ao mostrar ao resto do mundo o concerto do duo de hip-hop alternativo Bob Vylan.

Durante a sua actuação, o grupo formado por Bobby Vylan (voz e guitarra) e Bobbie Vylan (bateria) entoou “Death, Death to the IDF” (sigla inglesa para Forças de Defesa de Israel) e “Free, Free Palestine”, com a audiência a acompanhar. O público estava repleto de bandeiras palestinianas e, ao longo do concerto, o duo britânico – que cruza grime, punk e hip hop – repetiu também o slogan “From the river to the sea, Palestine must be, will be, free”.

O concerto gerou um coro de críticas e teve consequências imediatas. A actuação levou a pedidos de desculpas por parte da BBC e abriu uma investigação policial em Inglaterra. A reacção política também não se fez esperar, com críticas tanto por parte de representantes britânicos como internacionais.

Entretanto, os Bob Vylan perderam o visto para entrar nos Estados Unidos, viram concertos serem cancelados na Alemanha – nomeadamente em Colónia, onde o Live Music Hall anunciou publicamente que a dupla não actuaria como banda de abertura para os Gogol Bordello – e também em Manchester. Apesar disso, a digressão europeia de Outono dos Gogol Bordello mantém-se em curso, com passagem confirmada por Lisboa.

Os Gogol Bordello regressam a Portugal em Outubro. A banda norte-americana actua na sala Lisboa Ao Vivo (LAV) a 11 de Outubro e no Hard Club, no Porto, a 12 do mesmo mês. Os concertos contam com os Bob Vylan como banda de abertura – e, ao contrário do que tem acontecido noutras cidades, até ao momento não há qualquer indicação de que a sua presença esteja em risco.

A Time Out questionou a Last Tour, promotora responsável pelos concertos em território nacional, que garantiu que “não existe nenhuma informação” que aponte para alterações no alinhamento. As datas para Portugal foram anunciadas em Março.

LAV – Lisboa Ao Vivo (Chelas). 11 Out (Sáb) 21.30-23.30. 42€-45€

