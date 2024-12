Com litros de cerveja e muita música, Marvila volta a celebrar o Dia de Reis

Vem aí mais uma edição de Ouro, Incenso e Birra, a mais regada e ruídosa celebração do Dia de Reis em Lisboa. No dia 11 de Janeiro, as três cervejeiras que compõem o Lisbon Beer Department – Musa, Dois Corvos e Fermentage, todas situadas em Marvila – voltam a unir esforços “para uma peregrinação com mais de dez horas de música”, entre concertos e DJ sets.

O programa arranca às 13.00 e conta com figuras destacadas da cena musical portuguesa, como Glockenwise, Surma, Sunflowers e Yakuza. São ainda esperadas actuações de Bad Tomato, Ola Haas, Chat GRP, Os Overdoses, Dead Club, Speech Bubbles e Veenho, igualmente repartidas pelos três anfitriões. Também confirmado está o projecto Al-Qasar, criado no bairro de Barbès, em Paris, pelo produtor franco-americano Thomas Attar Bellier, e que junta músicos oriundos de França, Arménia, Turquia e Estados Unidos.

Depois, a música continua até às 03.00 com DJ sets de Benjamin, O Baile Todo, Hermanas Sisters, Lei da Paridade, Maria Reis e VLOIID with Tap Tempo.

Este ano, as propostas gastronómicas ficam a cargo das pop ups Kau Barbecue e Raiders. Além disso, o evento contará com uma cerveja (Winter Ale) criada pelas três cervejeiras de Marvila.

A organização informa ainda que o valor total da venda de copos no evento irá reverter a favor da associação Porta Amiga de Chelas, um dos muitos braços da AMI (Fundação de Assistência Médica Internacional) e que tem como principal objectivo “proporcionar resposta concreta às necessidades de pessoas em situação de dificuldade, isolamento e/ou exclusão social, adaptadas às características precisas da freguesia de Marvila”, lê-se na nota enviada à imprensa.

Marvila. Sáb 11 Jan 13.00-03.00. Entrada livre.

