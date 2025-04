Com nove salas, centro interpretativo dos murais de Almada Negreiros abre esta terça-feira

A partir desta terça-feira, as Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos contam com um centro interpretativo, dedicado aos murais de Almada Negreiros que foram inaugurados nestes edifícios nos anos 40 do século passado. Considerados o "maior e mais significativo conjunto de pintura mural do século XX, em Portugal", segundo a nota enviada à imprensa, os murais são obras emblemáticas do modernismo português.

Pela primeira vez, o público terá acesso aos murais originais (no piso 1 de ambos os edifícios), mas também às nove salas que compõem o centro interpretativo, onde é possível aprender mais sobre a história das duas gares (da II Guerra Mundial ao regresso dos portugueses das ex-colónias), projectadas por Porfírio Pardal Monteiro, mas também sobre a vida e obra de Almada Negreiros, artista nascido a 7 de Abril de 1893.

O centro interpretativo fica no piso 0 da Gare Marítima de Alcântara. Três das salas são dedicadas em exclusivo às pinturas e ao processo criativo do qual resultaram, incluindo entrevistas e depoimentos de Almada durante e após a conclusão dos murais. As visitas são apoiadas por audioguia.

Situadas a 800 metros uma da outra, as gares estarão agora ligadas por um transporte gratuito. O veículo é, na verdade, um modelo construído a partir do projecto original de um carrinho de bagagens desenhado pelo atelier Pardal Monteiro. Por sua vez, o restauro dos murais da Gare Marítima Rocha do Conde de Óbidos foi finalizado recentemente, possível graças ao financiamento da World Monuments Fund, uma organização sem fins lucrativos "que tem como missão a salvaguarda de património cultural insubstituível em todo o mundo".

O projecto do centro interpretativo é promovido pela Associação Turismo de Lisboa, em parceira com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Administração do Porto de Lisboa, e contou com a colaboração de Rita e Catarina Almada Negreiros, netas do artista, do Centro de Estudos e Documentação Almada Negreiros – Sarah Affonso, do Instituto de História da Arte da NOVA FCSH, do Laboratório HERCULES e da Fundação Calouste Gulbenkian, entre outras entidades. O projecto custou 3,5 milhões de euros.

Doca de Alcântara (Alcântara). Seg-Dom 10.00-19.00. 5€

