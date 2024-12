Com pizzas e bar aberto de prosecco, o novo Sophia quer mexer com a Lx Factory

Se já se sentou à mesa do Sophia, italiano do Cais do Sodré, prepare-se para encontrar algo diferente, agora que o restaurante do Grupo Capricciosa abriu um novo espaço na Lx Factory. É que além do nome e da nacionalidade que predomina na cozinha, não há mais nada que em comum.

Mais moderno e descontraído e virado para as pizzas, a história deste Sophia conta-se de forma simples: se no primeiro, aberto em 2021, se sente o conforto da casa de uma nonna italiana, na nova morada a atmosfera contemporânea facilmente piscará o olho a uma clientela mais jovem. E há outra pequena grande diferença – aqui, as pizzas romanas dão lugar à massa napolitana (mais fofa do que estaladiça), com trigo barbela.

"Quando abrimos o primeiro Sophia, o objectivo era ficar só com aquele. A verdade é que, entretanto, começámos a explorar a cozinha italiana, além do que fazemos na Capricciosa, e diferentes formas de fazer pizzas. A partir daí, começámos a pensar num sítio onde a pizza napolitana fizesse sentido", explica Ana Arié, directora-geral do grupo.

As pizzas representam, de facto, a maior fatia da carta e têm nomes de homens. Alessandro (15€), um dos muitos ex-namorados de Sophia, leva tomate, mozzarella, pistáchio, stracciatella, mortadela, grana padano e raspa de limão. Mario (13,50€) é feito de creme de caju fumado, legumes grelhados, cebola roxa, malagueta, rúcula, limão e vinagrete balsâmico. Francesco (13€), por sua vez, leva ainda presunto, cogumelos picantes e cebolinho. Isto sem contar com as pizzas portafoglio (11€-12,50€), dobradas em quatro e bem guarnecidas, só para tornar a tarefa de comê-las um pouco menos digna.

O espaço abdicou da atmosfera caseira do primeiro Sophia. Em vez disso, o interior veste-se de um cinzento industrial, colorido pelas mesas em acrílico, que projectam sombras em tons de vermelho e cor-de-rosa. Ora em painéis, ora em cortinas de tecido – dentro e na esplanada –, as flores dão o toque final, um padrão elaborado pela designer de moda Constança Entrudo e que se estende também às fardas do pessoal. E no capítulo dos pormenores, vale ainda a pena atentar nos pratos das entradas, resultado da parceira com a Semear, organização focada na formação e na inclusão sócio-profissional.

Num desses pratos lê-se "Prosecco made me do it", uma espécie de antecipação do que pode acontecer caso tire proveito de uma das novidades deste Sophia. O bar aberto de prosecco é válido durante uma hora e custa 14€, com a possibilidade de escolher entre o clássico e uma versão com um toque de hortelã. Caso queira explorar outras possibilidades, entregue-se à carta de cocktails que, para manter a coerência, também tem como base o espumoso italiano.

De volta ao menu, há ainda espaço para uma pequena selecção de saladas, como Beet (13€), uma mistura de alface, rúcula, ricota com pesto, maçã, beterraba (em formato canelone), pinhões, sementes de abóbora e vinagrete. Como numa boa casa italiana, a sugestão para terminar em beleza é o tiramisú (6€). Em breve, o capítulo das sobremesas será reforçado com um cheesecake de marshmallow.

As novidades não ficam por aqui e nem todas dizem respeito ao novo restaurante. O Sophia terá, em breve, um serviço próprio de catering e, depois da primeira edição com o Vago, voltará, em Dezembro, a receber um outro bar lisboeta em formato pop-up. A ideia é que o evento se repetida aos sábados, a cada duas semanas. O objectivo é que este seja também um local de celebração. Os menus de grupo variam entre os 25€ e os 30€ por pessoa. Às sextas e sábados, entre as 17.00 e as 21.00, conte com um DJ a animar os finais de tarde. Tudo isto para entrar no espírito da Lx Factory, onde o grupo se prepara para abrir um novo restaurante em 2025. Depois do Marquês e de Campo de Ourique, será aqui o terceiro Selllva.

Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). 21 098 7442. Seg-Dom 12.00-00.00

