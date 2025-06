Com Stravinsky, Balanchine e Camões, o bailado está de volta a Seteais

Editor Executivo, Time Out Lisboa

São quatro noites de espectáculo ao ar livre, em Sintra. A partir de 28 de Junho, o bailado regressa aos jardins do hotel Valverde, com a London City Ballet e a Companhia Nacional de Bailado.

Começa a ser uma tradição. Com a chegada das noites quentes de Verão o Valverde Sintra Palácio de Seteais recebe, nos seus jardins, dois espectáculos de bailado, cada um deles com sessão dupla. Nos dias 28 e 29 de Junho, sobe ao palco o London City Ballet. No fim-de-semana seguinte, dias 5 e 6 de Julho, é a vez da Companhia Nacional de Bailado (CNB) actuar ao final da tarde.

Promovido pela Câmara Municipal de Sintra, em em parceria com a Parques de Sintra – Monte da Lua e com o hotel, o ciclo de bailado decorre a céu aberto, tirando partido das temperaturas amenas, do pôr-do-sol tardio e, claro, da vista sobre os jardins de Seteais e paisagem envolvente, classificada como Património Mundial pela UNESCO.

O primeiro fim-de-semana ficará marcado pelo regresso do London City Ballet a Portugal. Nos dias 28 e 29 de Junho, às 19.00, a companhia britânica apresenta um alinhamento eclético, sob a direcção artística de Christopher Marney. A passagem por Sintra vai ficar marcada pela estreia mundial de Moonlight, do coreógrafo Florent Melac, mas também por obras de Ashley Page, Liam Scarlett e George Balanchine.

Para o segundo fim-de-semana, o programa mune-se de talento português. É quando sobe ao palco a CNB para dar corpo e movimento a outra estreia absoluta — Quatro Cantos num Soneto, peça de Fernando Duarte inspirada na lírica de Luís de Camões. Também a companhia nacional revisita aquele que foi um dos grandes coreógrafos do século XX ao interpretar Stravinsky Violin Concerto, de Balanchine.

O hotel complementa a experiência cultural com uma proposta de estadia: uma noite em quatro duplo com pequeno-almoço e acesso ao espectáculo começa nos 480€, para duas pessoas. Já os bilhetes para os espectáculo, estão à venda na Ticketline ou na bilheteira do Centro Cultural Olga Cadaval. Custam 15€.

Rua Barbosa du Bocage, 8 (Sintra). 28-29 Jun, 5-6 Jul 19.00. 15€

