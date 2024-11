Poucas salas estão abertas, em Lisboa, há tanto tempo e com tanta energia como o Musicbox. Há 18 anos que o clube do Cais do Sodré promove encontros – em palco e fora dele. Mais do que a maioridade, são esses encontros e os que estão para vir que a gerência pretende celebrar ao longo de cinco dias, entre os dias 4 e 8 de Dezembro.

A festa começa na quarta-feira, 4, com um set de DJ Fantasia, vulgo Nelson Gomes, em representação da associação Filho Único, que fundou com Pedro Gomes em 2007 e cresceu paralelamente ao Musicbox. Mas o destaque do primeiro dia é a actuação de B Fachada com Romeu Bairos, a fechar a noite. É o regresso do trovador de Viola Braguesa a uma das casas lisboetas onde, desde os anos zero, sempre tem tocado – sozinho e acompanhado. Na primeira parte há Bar Aberto, novo projecto de Mariana Amaral e Matilde Roselló, outrora conhecidas como 80 Tu & Eu e parte de MEIA/FÉ.

O programa continua a desenrolar-se na quinta-feira, 5, com um DJ set de Mama Demba, coleccionador de discos da África lusófona, associado à Tabanka Records. E segue na mesma onda durante o encontro de Fidju KiTxora com as convidadas Elida Almeida, Suzanna Lubrano e Mynda Guevara, a desviarem o funaná para múltiplas direcções. A noite fecha com Xavibeatz, Gavi e SoundPreta nos pratos.

Já na sexta-feira, 6, é a vez dos Dealema, figuras históricas do hip-hop portuense, voltarem à sua casa no Cais do Sodré. Antes, pisa o palco a rapper e produtora Azia, que também vem do Porto; e escuta-se a selecção musical da plataforma Hip Hop Sou Eu, que tem colaborado nalgumas noites do Musicbox. Depois da meia-noite, as mãos de João Gomes, Lady G Brown e Mike Stellar cruzam-se na mesa de mistura.

No sábado, 7, celebra-se com a Lovers & Lollypops. Fundada em 2005 por Joaquim Durães, ou Fua, a editora e promotora portuense cresceu e colaborou muitas vezes com o Musicbox nestes anos. Os patrões Fua e Márcio Laranjeira são amigos da casa e trazem consigo os Black Bombaim. Os colossos do psicadelismo barcelense vêm ao encontro do saxofonista Pedro Sousa, que editou este ano discos com Mão Morta e CAVEIRA, por exemplo. Vai ainda ouvir-se um solo da encantatória flautista e compositora Violeta Azevedo, mais DJ sets de Maki e King Kami com João Parente.

Por fim, a 8 de Dezembro, os Capitão Fausto e os seus herdeiros sobem ao palco. Primeiro tocam Jasmim, A Sul e Gorjão, que se juntaram mais recentemente à Cuca Monga. Mais tarde, os vários grupos e artistas da editora de Alvalade, incluindo os Faustos, reúnem o Conjunto Cuca Monga, que se juntou feito Voltron, em 2020, para gravar o álbum Cuca Vida. A seguir, porque é domingo, ainda há Missa do Papi.

Os bilhetes para estes concertos e noites já estão à venda. E são capazes de esgotar.

Musicbox (Cais do Sodré). 4-8 Dez (Qua-Dom). 20.30. 10,82€-23,79€

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X