O martelo na mão a estilhaçar painéis de vidro é uma imagem de marca do artista plástico suíço Simon Berger, que se apresenta pela primeira vez em Portugal com a exposição individual "Monuments". A inauguração está marcada para esta sexta-feira, 15 de Novembro, na galeria Underdogs, das 18.00 às 21.00.

Para a sua estreia em Portugal, o artista traz uma homenagem à arquitectura moderna sob a forma de 16 retratos que incluem Jean Nouvel, Peter Zumthor, Mies van der Rohe e Zaha Hadid – são estes os seus "Monuments", de uma profissão que ele próprio gostaria de ter seguido.

Underdogs/ divulgação "Monuments", de Simon Berger

Desta vez, Simon Berger deu folga ao martelo e optou por usar jacto de areia de alta pressão sobre quatro camadas de vidro para o primeiro retrato que fez, o do mítico arquitecto Le Corbusier. Esta abordagem permitiu dar profundidade e dinamismo estruturado ao retrato, ecoando as próprias características da personalidade e trabalho de Le Corbusier, segundo explica na sua conta de Instagram. "Cada camada contribui com uma interacção única de luz e sombra, honrando o seu legado e criando um relevo quase arquitectónico, que parece vivo e reactivo."

A inauguração vai contar com a presença do artista e com um momento único: Simon vai criar ao vivo uma peça, uma prova de artista. Nessa mesma noite vai ser disponibilizada uma outra edição limitada de peças do artista na loja online da Underdogs.

Rua Fernando Palha, Armazém 56 (Braço de Prata). Ter-Sáb 14.00-19.00. 15 Nov a 28 Dez. Entrada livre. Inauguração: 15 Nov (Sex) 18.00-21.00

