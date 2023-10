Comboio das Artes está a circular na Linha de Cascais

As intervenções artísticas, promovidas pelo festival de arte urbana Muro, são do artista Kampus e do colectivo Malibu Ninjas.

O Muro – Festival de Arte Urbana de Lisboa juntou-se à Universidade Nova de Lisboa, à CP e às autarquias de Cascais e de Oeiras para promover uma série de intervenções artísticas no chamado Comboio das Artes. Já a circular na linha de Cascais, tem três carruagens “viniladas” com trabalhos do artista Kampus e do colectivo Malibu Ninjas.

Além de uma salsicha aparentemente alegre, a reconhecível personagem do luso-brasileiro Kampus que, na verdade, personifica “a alimentação forçada da sociedade”, há outra intervenção artística “em tom humorístico”, assinada pelo colectivo lisboeta Malibu Ninja, que procurou invocar no seu trabalho “uma celebração da vida e um desafio à condição humana”, como se lê em nota do Muro.

A 5.ª edição do MURO – Festival de Arte Urbana de Lisboa arranca a 20 de Outubro e prolonga-se até dia 29. A mobilidade será o mote para a intervenção artística que a Direcção Municipal da Cultura de Lisboa vai promover, através da Galeria de Arte Urbana, no eixo Cais do Sodré – Alcântara – Belém.

