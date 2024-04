Começa a corrida às Galerias Romanas, que reabrem este mês de Abril

As muito procuradas Galerias Romanas de Lisboa voltam a abrir ao público esta Primavera. A possibilidade de visitar está marcada para os dias 18 e 19 (entre as 15.00 e as 18.30) e 20 e 21 de Abril (entre as 9.30 e as 18.30), de quinta-feira a domingo. Os bilhetes têm o custo de 3 euros (até 2019, eram gratuitas), mas costumam esgotar em poucas horas, pelo que se tem curiosidade em explorar o subsolo da Baixa lisboeta, deve apressar-se. Mais três avisos: não há reservas, não é permitida a entrada a menores de seis anos e deve levar calçado impermeável.

O ponto de encontro é no cruzamento entre a Rua dos Correeiros e a Rua da Conceição e cada visita, em grupo, tem a duração de 20 a 25 minutos, sendo orientada pelo serviço educativo do Museu de Lisboa, que gere este espaço da cidade.

As Galerias Romanas foram descobertas em 1771, no pós-terramoto, e funcionavam como "uma plataforma horizontal de suporte à construção de edifícios de grande dimensão, normalmente públicos”. Na actualidade, as galerias estão normalmente submersas em águas provenientes de lençóis freáticos, atingindo mais de um metro de altura. Antes de abrirem para visitas, é necessário, por isso, retirar toda a água das galerias, através de “uma operação de bombeamento”.

Como habitual, a próxima abertura está prevista para Setembro, por altura das Jornadas Europeias do Património.

Rua dos Correeiros (Baixa) 18-19 Abr. 15.00-18.30; 20-21 Abr. 9.30-18.30. 3€.

