Comece a treinar a voz: vem aí um livro musical com canções da infância dos portugueses

Lembra-se de cantar o “Jardim da Celeste” em frente à televisão? Talvez até recorde o magazine educativo da RTP 1 e a carrinha vermelha, “sempre a andar pela estrada fora”. Como essa música – ainda querida tantos anos depois –, há muitas mais. Ana São-Marcos e Joana Santos foram à procura das “canções tradicionais da nossa infância” e ousaram sonhar com um livro musical interactivo capaz de agradar a todos: da geração Panda e os Caricas aos avós.

Chama-se Giroflé e está previsto chegar ao mercado em Setembro, mas só vai ser lançado porque as famílias portuguesas querem muito adicioná-lo à lista de leitura dos seus petizes. Afinal, têm sido elas a financiar o investimento. “Criámos uma campanha de crowdfunding para apresentar o projecto”, explica Joana, co-fundadora da nova editora Cucoo Kids. “Num mês, conseguimos 5500€.” Apesar de este valor não cobrir todos os custos da primeira edição, o entusiasmo demonstrado convenceu as duas empreendedoras a arriscar: vão produzir mais dois mil livros do que o previsto.

“A primeira ideia surgiu o ano passado, depois de a minha filha Laura ter feito um ano. Nós tínhamos uns livros musicais, oferecidos por amigos estrangeiros, e ela começou a interagir muito com um, neste caso francês, e percebeu rapidamente como funcionava. As páginas são cartonadas e têm um sensor onde a criança toca e a música começa”, conta Ana ao telefone. “Perguntei-me: por que é que não há nada assim em português? Em Portugal, existem livros sonoros com barulhos de animais, instrumentos musicais ou transportes, mas não consegui encontrar nada musical verdadeiramente cantado.”

Mãos à obra. Encontrou-se a ilustradora perfeita – Catarina Vieira – e fizeram-se arranjos musicais de seis canções com raízes na tradição portuguesa, do “Jardim da Celeste” ao “Papagaio Loiro”, sem esquecer a famosa saia da Carolina. “Começámos por olhar para o Cancioneiro Popular Português, do italiano Giacometti, que fez uma pesquisa por todo o país, mas optámos sobretudo por músicas muito conhecidas”, acrescenta Ana.

Melhor ainda só os responsáveis pela cantoria, que até já se fazem ouvir no site do projecto: o coro juvenil Crescendi, da Pausa – Escola de Música, de Gondomar, que esteve em gravações de propósito para este livro acontecer – e para o qual revertem 0,50€ de cada venda. “Achámos que faria sentido apoiar este coro infantil sem fins lucrativos, que promove a educação musical de crianças e jovens.”

As letras das canções, acompanhadas por desenhos coloridos, são apresentadas em cada página, para que pais, avós e, quem sabe, bisavós, possam recordá-las com os mais pequenos. Para ouvir, basta tocar no botão, que apela aos dedinhos curiosos dos miúdos. E assim se preserva o património musical português, ao mesmo tempo que se promove uma parentalidade mais positiva, através de momentos lúdicos e de aprendizagem – e, muito importante, sem recurso a dispositivos digitais (vade retro ecrã!, mas só depois de acabar de ler isto, já sabe).

Se ficou curioso, aproveite e contribua também para fazer acontecer: é possível apoiar o projecto até 15 de Agosto e até há prémios para quem o fizer. Os donativos começam nos 5€, com direito a um crachá ou marcador ilustrado, e se doar 17€ a sua família será uma das primeiras a cantar o Giroflé. Flé. Flá.

