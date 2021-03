Comediante Iliza Shlesinger estreia-se em Portugal em Outubro

A comediante norte-americana Iliza Shlesinger deve actuar pela primeira vez em Lisboa, a 7 de Outubro, no Teatro Maria Matos. A digressão, que arranca em Portugal, estava agendada inicialmente para 2020, mas a pandemia meteu-se pelo meio e não deixou que a humorista pisasse solo europeu mais cedo.

Iliza é a autora de The Iliza Shlesinger Sketch Show, uma série da Netflix com personagens satíricas e muitas referências da cultura pop. Na plataforma de streaming é possível ver ainda cinco dos seus especiais de comédia: War Paint (2013), Freezing Hot (2015), Confirmed Kills (2016), Elder Millennial (2018) e Unveiled (2019).

Nos últimos anos, a nova-iorquina entrou também em vários filmes. Em 2020 teve papéis secundários em Spenser: Confidencial, realizado por Peter Berg e protagonizado por Mark Wahlberg, no drama Pieces of a Woman, de Kornél Mundruczó, contracenando com Shia LaBeouf e Vanessa Kirby, e na comédia The Opening Act, de Steve Byrne. Este ano, vimo-la em The Right One, de Ken Mok.

Além de ver, é possível ouvir a comediante no seu podcast AIA: Ask Iliza Anything, onde responde às perguntas dos ouvintes – o último episódio tem Jay Leno como convidado.

Os bilhetes para o espectáculo de Lisboa já estão à venda por 30€. Existe ainda um pacote VIP limitado (80€) que inclui um bilhete na zona central dentro das três primeiras filas, um meet & greet e uma fotografia com ela (com todas as regras de segurança), um poster da tournée autografado e um passe VIP plastificado e biodegradável.

