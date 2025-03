Comic-Con chega este ano pela primeira vez à Europa

Quer seja um fã incondicional de banda desenhada, quer tenha visto apenas alguns episódios de A Teoria do Big Bang, a maioria de já ouviu falar da Comic-Con.

O evento de San Diego é o maior do seu género em todo o mundo e recebe anualmente 130 mil participantes no centro de convenções da cidade (bem como em toda a Baixa), que se reúnem normalmente em trajes fabulosamente elaborados, para se encontrarem com criadores, especialistas, estrelas e outros fãs.

Agora, a convenção vai tornar-se internacional pela primeira vez – e a Europa é o destino. Trata-se obviamente de um grande acontecimento no mundo dos fãs de banda desenhada, mas é sobretudo uma notícia muito, muito empolgante para os entusiastas europeus.

De acordo com o HypeBeast, a primeira convenção europeia (do evento original, não confundir com outros eventos homónimos, como a Comic Con Portugal) terá lugar entre 25 e 28 de Setembro em Málaga, Espanha. “Não podíamos ter encontrado uma cidade mais vibrante, acolhedora e criativa para dar início a este novo e excitante capítulo para fãs e criadores”, disse o director de Comunicação e Estratégia da Convenção de Banda Desenhada de San Diego, David Glanzer.

A convenção foi anunciada num evento no Gran Hotel Miramar, em Málaga, que contou com a presença de altos representantes da Comic-Con e de personalidades como o presidente da Câmara de Málaga, Francisco de la Torre Prados, bem como de “mais de 200 convidados exclusivos do mundo do cinema, do entretenimento, da televisão, da banda desenhada e da ilustração”, segundo o Hollywood Reporter.

Ainda não sabemos qual será o itinerário do evento, mas há rumores de que a escala poderá ser semelhante à da convenção de San Diego, com uma lista semelhante de painéis de discussão, sessões de autógrafos, encontros e exposições, bem como os anúncios exclusivos da Comic Con.

Enquanto não há mais novidades, veja o nosso guia das melhores coisas novas para fazer no mundo em 2025.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp