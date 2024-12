Comida de Joana Barrios, teatro de Mário Coelho e um baile de Carnaval. É o LU.CA em 2025

Um ciclo de comida de Joana Barrios, um baile de Carnaval, uma exposição de Mariana, a miserável e uma peça sobre O Principezinho de Mário Coelho. Estes são alguns dos destaques que o Teatro LU.CA nos reserva para os primeiros meses do próximo ano. As sessões de conto e de música, as conversas e um ciclo de cinema também não ficam esquecidos.

O Ciclo das Comidas, desenhado por Joana Barrios, arranca em Janeiro. Com teatro e uma exposição, leituras encenadas e sessões de conto, o programa procura olhar para a comida como um elemento importante do nosso quotidiano. “Comer é identitário e comunitário, é saúde e sorte, é ritualístico e é sobre laços e gostos”, realça Barrios, em comunicado. É entre 17 e 26 de Janeiro, que a actriz e autora apresenta Atenção: a sua receita será transmitida!, juntamente com Rogério Nuno Costa. O espectáculo cruza receitas populares e do TikTok, gastronomia ancestral e vídeos de ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) e conta ainda com a participação de Rita Blanco. Joana e Rogério juntam-se também em À roda dos alimentos, um podcast disponível para ouvir entre 6 de Janeiro e 6 de Fevereiro.

No início do mês, Margarida Alfacinha dá a conhecer “Não se brinca com a comida?!”, exposição em que são os alimentos que contam a história. Fica patente de 4 de Janeiro a 4 de Fevereiro. No dias 4 e 5 de Janeiro, Cristina Taquelim lidera a sessão Contos de boca em orelha, já entre 8 e 12, Paulo Pascoal e Tiago Miranda protagonizam uma leitura de Batata chaca-chaca de Yara Kono, que inclui imagens e música. De 21 de Janeiro a 4 de Fevereiro, Patrícia Azevedo da Silva fala sobre o que é meter as mãos na massa.

© Åsmund Hasli Amarcord Rainha da Dança

Em Fevereiro, Cláudia Nóvoa regressa com Roda-Viva (a Menina e o Círculo), entre os dias 12 e 23. O espectáculo, que cruza circo, dança, desenho e música, protagoniza uma rapariga chamada Carolina, que é coleccionadora de sonhos. A partir deste universo de sonhos e imaginação, Rachel Caiano (que interpreta e desenha ao vivo no espectáculo) apresenta a exposição “Viagens à volta de uma linha”. Para ver entre 8 e 27 de Fevereiro.

De volta ao teatro, o encenador e dramaturgo Mário Coelho estreia O dia em que decidi encenar “O Principezinho”, em cena de 14 a 23 de Março. A história segue a jornada de Ana, que é convidada a encenar uma peça a partir de O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, ao mesmo tempo que faz o luto da morte da mãe. A interpretação é de Ana Valentim, Benedito José, Cleo Diára, João Pedro Leal e Mariana Fonseca.

Entre 8 e 31 de Março, a ilustradora Mariana, a miserável assina “O que vai na cabeça das princesas”. A mostra debruça-se sobre as inquietações e dilemas das “princesas pós-modernas” que, tal como as princesas dos contos de fada, também se preocupam com o que vão ser em adultas ou o que vão vestir na sua próxima festa.

Antes, a 2 e 4 de Março, o Baile de Carnaval promete levar todos para a pista de dança. No primeiro dia, a selecção musical fica a cargo de La Flama; no segundo, é Ana Markl que toma conta da mesa de mistura. Nos dias 8 e 9 (e nos mesmos dias em Fevereiro), Bru Junça torna-se a rainha das leituras com A Rainha das Cores, escrito por Jutta Bauer. E, a encerrar o mês, conte com o Festival Play. A 29 e 30, é exibido o filme Rainha da Dança, que protagoniza Mina, uma adolescente que quer impressionar o dançarino de hip-hop E.D. Win e, para isso, inscreve-se num concurso de dança. O único senão é que ela não sabe dançar.

