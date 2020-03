Como explicar a Covid-19 às crianças? Este livro e jogo gratuitos dão uma ajuda

A editora Ideias com História tem estado a colaborar com a Direcção-Geral da Saúde na criação de materiais pedagógicos relacionados com a actual pandemia. Depois do lançamento online do livro A Minha Avó tem Coronavírus! e do jogo “STOP Contágio”, anuncia-se esta quinta-feira um novo site com mais conteúdos grátis sobre a Covid-19.

“Há umas semanas, ouvi a minha mãe dizer ao meu pai que a avó tinha o novo coronavírus.” É assim que começa o novo livro da editora Ideias com História, lançado em parceria com a Direcção-Geral da Saúde (DGS), para ajudar crianças e jovens a lidarem com uma situação nova e inesperada, que obriga a novas rotinas diárias e à gestão de situações nem sempre fáceis de entender. Mas há mais: um site onde estão a ser partilhadas várias actividades para imprimir, vídeos e um jogo.

O “STOP Contágio” é o primeiro jogo online criado pela Ideias com História para a DGS. Construído com base nas dúvidas e interrogações de muitas crianças, apresenta-se em formato de quiz. Cada jogador deve responder às perguntas que vão sendo colocadas: cada resposta errada significa um continente atingido, por isso ganha quem chegar ao fim com o planeta mais livre do vírus.

Já no site Coronakids é possível encontrar também notícias, dicas e curiosidades, diversos exercícios didácticos para imprimir e vídeos sobre diversos temas relacionados com o vírus e prevenção. Na secção dedicada a jogos, ainda só está disponível o “STOP Contágio”, mas a editora Ideias com História está a desenvolver mais brincadeiras educativas.

