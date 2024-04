Como se dançava no reinado de D. João I? Sintra dá-lhe uma pista

A iniciativa Danças com História vai realizar-se todos os primeiros sábados de cada mês no Palácio Nacional de Sintra.

As Danças com História, promovidas pela associação homónima, arrancam este sábado, 6 de Abril, no Palácio Nacional de Sintra. As apresentações, que passam a realizar-se todos os primeiros sábados de cada mês, vão acontecer entre as 11.00 e as 12.00, na Sala dos Cisnes, na Câmara de Ouro e na Sala das Galés.

Recorrendo aos trajes da nobreza e ao cancioneiro dos séculos XV e XVI, a ideia é proporcionar uma viagem no tempo aos visitantes, que vão ter oportunidade de se cruzarem com damas, nobres e outras figuras prontas a mostrar como se dançava nas festas de corte nos reinados de D. João I e de D. Manuel I, monarcas que marcaram a história e as vivências do palácio mais antigo de Portugal.

Para assistir às apresentações, basta adquirir o bilhete para visitar o Palácio Nacional de Sintra. Mas, atenção, também há uma visita guiada, com lotação limitada a 20 participantes, prevista para dia 6 de Abril, às 10.45. Os bilhetes custam entre 15€ (jovens dos 6 aos 17 anos) e os 18€ (a partir dos 18). Há ainda uma oferta para famílias (55€), que inclui bilhetes para dois adultos e dois jovens.

O Palácio Nacional de Sintra foi habitado durante quase oito séculos por monarcas portugueses e pela corte, que apreciavam a abundância de caça na região e que aqui se refugiavam por ocasião de surtos de peste na capital ou durante os meses de Verão, devido ao clima mais ameno da vila. Como “o único sobrevivente dos palácios medievais portugueses”, como se lê em comunicado da Parques de Sintra, foi tomando diferentes formas com o passar dos séculos e incorporando as tendências artísticas de cada época, entre as quais sobressaem os estilos gótico e manuelino, bem como o gosto mudéjar, que juntava a arte cristã à muçulmana e se revela em exuberantes revestimentos em azulejos hispano-mouriscos.

Palácio Nacional de Sintra. 1.º Sáb de cada mês 11.00-12.00. 10€-13€ (entrada), 15€-18€ (visita guiada)

+ As chaminés do Palácio Nacional de Sintra vão ficar de cara lavada

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês