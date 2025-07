Companhia Nacional de Bailado estreia adaptação inédita de ‘Os Maias’

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) divulgou esta quinta-feira os destaques da temporada 2025/2026, a começar com uma adaptação inédita de Os Maias. Pela primeira vez na forma de bailado, o romance de Eça de Queirós estreia-se no Teatro Camões a 16 de Outubro, estando previstas dez apresentações, até dia 26 do mesmo mês.

É uma criação de Fernando Duarte, coreógrafo e director artístico da CNB, um bailado em três actos que conta a trágica história do amor incestuoso de Carlos da Maia e Maria Eduarda. O espectáculo contará com o pianista António Rosado e com solistas da Orquestra de Câmara Portuguesa.

Mas os destaques da temporada não ficam por aqui. A CNB volta a apresentar duas das suas mais emblemáticas produções clássicas. Romeu e Julieta estreia em Dezembro, com coreografia de John Cranko e música de Prokofiev. Em Abril de 2026, é a vez de O Lago dos Cisnes, de Tchaikovski, com coreografia de Fernando Duarte. Ambos os bailados serão acompanhados pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Cesário Costa. Estão previstas 12 apresentações para cada uma das peças.

Bruno Simão 'O Lago dos Cisnes'

Em Fevereiro do próximo ano, a CNB estreia um novo ciclo, dedicado a celebrar autores "cuja obra marcou a história da dança, pela sua relevância artística e capacidade de renovar linguagens e fazeres artísticos", como fez saber em comunicado. O programa Grandes Mestres traz de volta ao palco do Teatro Camões George Balanchine, com Symphony of C, mas também Edward Club, com Four Reasons, e inclui ainda a estreia da dupla Paul Lightfoot & Sol León na companhia, com Sleight of Hand. No total, serão dez apresentações.

Only Duos é outro programa em estreia, este destinado a levar a dança pelo país. Começa em Famalicão e, nos meses de Maio e Junho, vai passar por Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Évora e Tavira, com duetos de coreógrafos históricos, mas também emergentes. Durante a próxima temporada, a CNB dá ainda continuidade à programação paralela que tem levado a cabo ao abrigo do Programa de Aproximação à Dança. Além das sessões de espectáculos para escolas, o programa volta a incluir conversas, ateliers de dança para crianças e famílias, visitas guiadas, ensaios e aulas abertas e sessões do Clube de Leituras Dançadas.

Passeio de Neptuno (Parque das Nações). Mais informações sobre a nova temporada, espectáculos e bilheteira no site da CNB

