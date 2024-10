Comporta, a.k.a. “Hamptons de Portugal”, volta a correr a imprensa internacional

A Comporta tornou-se um destino de luxo e, nos últimos anos, tem estado nas bocas do mundo. Quer seja pelas praias, ou pelo bom tempo, a vila, a hora e meia de Lisboa, também se tornou um destino de eleição entre os ricos e famosos. Depois de George Clooney, Sharon Stone e Paris Hilton, que há umas semanas comprou lá casa, parece que é a vez do príncipe Harry e de Meghan Markle. Na imprensa internacional, não são poucos os elogios à localidade alentejana.

Sem dúvida que o litoral alentejano tem muito a oferecer e, por isso, não é de estranhar que sejam muitos aqueles que se querem mudar para o consideram ser um pequeno paraíso. Recentemente, a Comporta voltou a aparecer na imprensa internacional devido à suposta compra de uma casa em Melides pelos duques de Sussex. Entre as várias razões que explicam o interesse do casal, está o encanto desta região.

Segundo a Vogue, a região entre a Comporta e Melides é tida, por alguns norte-americanos, como os "Hamptons de Portugal". Melides, apenas a minutos do centro da Comporta, é considerada uma aldeia "chique" e "artística", onde reinam a serenidade e a arte do slow-living. A publicação menciona ainda as árvores de cortiça que pintam a paisagem e o mercado com peixe fresco. A praia "intocada" e as águas azuis também não são ignoradas. Na Harper's Bazaar, a vila é considerada "idílica", especialmente para quem procura privacidade. Outras publicações, como o Daily Mail, caracterizam ainda o litoral português como "pitoresco".

O príncipe Harry e Meghan Markle terão comprado uma propriedade no CostaTerra Golf and Ocean Club, detida pela norte-americana Discovery Land Company.

