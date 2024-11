Aos poucos, o calendário natalício vai-se compondo. No Campo de Santa Clara, a época arranca oficialmente a 19 de Dezembro, dia em que abre portas o Mercado de Natal de São Vicente. Com epicentro no Mercado de Santa Clara, terá várias bancas, workshops, cânticos de Natal, uma noite de comédia e uma acção solidária a decorrer. Todas as actividades são gratuitas.

Fora das paredes do mercado, fica uma das atracções mais anunciadas pela Junta de Freguesia de São Vicente, o Bosque Encantado, no Jardim Botto Machado. Durante quatro dias, este recinto pensado para os mais pequenos contará com neve artificial, sessões de teatro infantil, leitura de contos, trabalhos manuais, pinturas faciais e uma casa do Pai Natal. O espaço funcionará entre as 10.00 e as 21.00.

Igualmente gratuita, mas com inscrição prévia obrigatória, é a agenda de workshops. São três e estão marcados para dia 19 de Dezembro, às 11.00. Bolos de cookie dough e brownie, bordados com Maria Moon e produção de sabonetes naturais de mel são as opções disponíveis.

Nos dois primeiros dias, conte com banda sonora à altura, através das vozes do Coro Staccato e do Coro Menor. Dentro do Mercado de Santa Clara vai ainda decorrer, a partir de dia 20, das 10.00 às 18.00, um mercado com mais de 40 marcas de empreendedores, artistas e criativos locais.

O 19 de Dezembro será dia de São Vicente Comedy Club, às 21.30. O espectáculo contará com Rui Mirama no papel de anfitrião, e com Diego Baro, Marcos Bilro e Miguel Neves como convidados.

Durante os quatro dias do evento, entre as 10.00 e as 18.00, irá ainda decorrer uma campanha solidária na forma de uma recolha de produtos alimentares não perecíveis para a CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo.

Mercado de Santa Clara e Jardim Botto Machado (São Vicente). 19-22 Dez vários horários. Entrada livre

