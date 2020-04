“Compre Agora, Ganhe Depois”: Cascais lança app para apoiar o comércio local

A câmara de Cascais anunciou esta quarta-feira o lançamento da app Compre Agora, Ganhe Depois. O objectivo é apoiar o comércio local através da promoção da venda e compra de vouchers de serviços e produtos, que podem ser utilizados após o fim das medidas restritivas impostas pelo combate à Covid-19.

“Hoje compramos, agendamos, marcamos. Amanhã usufruímos dos produtos ou dos serviços dessas empresas”: é esta a proposta da Câmara Municipal de Cascais, que lançou a app Compre Agora, Ganhe Depois, na qual as empresas aderentes podem disponibilizar vales de consumo em valor pecuniário, com desconto, para serem utilizados em serviços e produtos quando os seus estabelecimentos voltarem a reabrir. Os consumidores, por sua vez, só têm de descarregar a aplicação para o seu telemóvel e comprar agora para terem direito a um desconto depois.

“Verdadeiras compras antecipadas, estes vouchers permitem apoiar a tesouraria dos estabelecimentos comerciais”, lê-se na apresentação da aplicação, disponível para sistemas iOs e Android. “Quando os estabelecimentos reabrirem, os detentores dos vouchers terão acesso aos serviços e bens com benefícios (descontos variáveis na sua maioria) oferecidos pelo comércio aos utilizadores da app.”

No âmbito deste projecto, integrado num conjunto de medidas de promoção da economia local para fazer face às dificuldades provocadas pela actual pandemia, a autarquia contou com o apoio da Agência Municipal DNA Cascais – Comércio e Empreendedorismo, a Associação Empresarial do Concelho de Cascais, o CEiia – Centro de Engenharia e Desenvolvimento e a Nova School of Business and Economics, mas também a empresa portuguesa Pagaqui, responsável por disponibilizar os terminais de pagamento.

Os comerciantes interessados em vender vouchers para serviços e produtos nas áreas da hotelaria, restauração, serviços e comércio já se podem registar na plataforma criada para o efeito. O cliente final, através do acesso à app, pode consultar os estabelecimentos locais aderentes e adquirir os vouchers, que poderá utilizar quando as medidas restritivas em vigor forem levantadas.

