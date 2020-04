Compre online e apoie uma destas livraria independentes

A Antígona e a Orfeu Negro juntaram-se para alertar o público para a situação cada vez mais frágil das livrarias independentes através de uma campanha de vendas online. A partir de terça-feira e até 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, quem encomendar livros nos sites das duas editoras estará a apoiar directamente uma livraria com 30% do valor da sua compra.

Há mais ofertas para todos os leitores que encomendarem livros através dos sites da Antígona e da Orfeu Negro, entre 14 e 23 de Abril, incluindo portes grátis e 10% de desconto sobre o PVP de cada livro. O maior prémio é, contudo, saberem que estarão a contribuir directamente com 30% das suas compras para a livraria do dia.

Cada editora seleccionou dez livrarias independentes, de norte a sul do país – uma para cada dia da campanha. A Antígona escolheu a 100.ª Página (Braga), a Escriba (Almada), a Fonte de Letras (Évora), a Ler Devagar (Lisboa), a A das Artes (Sines), a Tigre de Papel (Lisboa), a Culsete (Setúbal), a Snob (Lisboa), a Flâneur (Porto) e a Arquivo (Leiria).

A Orfeu, por outro lado, optou pela Livraria Ler (Lisboa), a Hipopómatos na Lua (Sintra), a Arquivo (Leiria), a Gigões e Anantes (Aveiro), a Salta Folhinhas (Porto), Aqui Há Gato (Santarém), a 100.ª Página (Braga), a Fonte de Letras (Évora), a Faz de Conto (Coimbra) e a Tigre de Papel (Lisboa).

"É muito importante que as editoras e as livrarias independentes estejam unidas nesta altura particularmente difícil. Umas e outras estão já habituadas a uma existência plena de adversidades em Portugal, mas cabe-nos a todos garantir que, ultrapassado este período, regressemos de boa saúde e mais activas do que nunca", lê-se em nota informativa sobre a iniciativa Adopta Uma Livraria. "Esperamos também que outras editoras se juntem com acções semelhantes."

