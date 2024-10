Concerto de Guano Apes em Lisboa reagendado para o fim de 2025

Os Guano Apes vão actuar em Lisboa a 7 de Dezembro de 2025. A data é o prometido reagendamento do concerto da Free The Monkey Tour, que deveria acontecer do próximo dia 23 de Novembro e que teve de ser cancelado, tal como toda a digressão, devido a um problema de saúde de um dos elementos da banda. O local é o mesmo: a Sala Tejo da MEO Arena.

“Obviamente entusiasmados por voltarem aos palcos nacionais, os Guano Apes prometem aos fãs uma noite verdadeiramente inesquecível, carregada de energia inadulterada e em que se vão ouvir todos os seus maiores sucessos”, lê-se no comunicado da Prime Artists, divulgado esta segunda-feira. A promotora acrescenta que “uma oportunidade única para que o público nacional possa celebrar o regresso da banda liderada pela inimitável Sandra Nasić a Lisboa”.

Na mesma nota, é citado uma mensagem dos Guano Apes em que a banda alemã agradece a “paciência” e as “palavras tão gentis” que os fãs lhes dirigiram desde o anunciado adiamento. “Estamos super entusiasmados por vos conseguirmos apresentar finalmente a data do nosso concerto em Portugal”, dizem, lamentando não ter sido possível reagendar o concerto para mais cedo.

A nova data é assim anunciada um dia antes de terminar o prazo para pedir o reembolso dos bilhetes adquiridos para este ano (no local onde foram comprados). Se não quiser o dinheiro de volta, os bilhetes continuam a servir para o espectáculo de 2025.

O sucesso internacional dos Guano Apes – e em Portugal, em particular – surgiu logo no disco de estreia, Proud Like a God (1997). Depois, continuou com Don't Give Me Names (2000), mas essa curva não continuou a crescer nos anos seguintes e a banda já não grava nenhum disco de originais há uma década, desde Offline (2014).

MEO Arena (Sala Tejo). 7 Dez 2025 (Dom) 21.00. 32€

