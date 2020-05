Concerto de Guns n' Roses no Passeio Marítimo de Algés adiado

Concerto a 20 de Maio seria o primeiro de uma série de espectáculos pela Europa até ao final de Junho. Promotora Everything is New anunciará em breve uma nova data.

O concerto dos norte-americanos Guns n’ Roses marcado para 20 de Maio no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi adiado sem nova data, “em virtude da actual situação provocada pelo surto de Covid-19”, anunciou a promotora Everything is New, esta quarta-feira, num curto comunicado nas redes sociais.

Na mesma publicação, a promotora informa que “está a trabalhar numa nova data” e que a tenciona “partilhar em breve”. A decisão, explicam, foi tomada tendo em conta as recomendações da Direcção-Geral de Saúde.

Este seria o primeiro concerto da digressão da banda, que se prolongaria de 20 de Maio até 27 de Junho.

