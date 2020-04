Concerto de Nick Cave & The Bad Seeds adiado para 2021

À semelhança do que aconteceu com o concerto de Bon Iver e com vários festivais, a actuação do australiano Nick Cave em Portugal foi adiada. O espectáculo está agora marcado para 24 de Maio de 2021, na Altice Arena.

Originalmente agendado para o dia 19 deste mês, o concerto foi adiado devido à situação de pandemia actual. A nova data, que foi anunciada esta quarta-feira através das redes sociais do músico, aponta a passagem da digressão que apresenta Ghosteen, o mais recente disco, pela Altice Arena a 24 de Maio do próximo ano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nick Cave (@nickcaveofficial) a 8 de Abr, 2020 às 2:00 PDT

"Nick Cave & The Bad Seeds remarcaram a sua digressão da Europa e do Reino Unido para começar na Primavera de 2021", lê-se na publicação que mostra as 36 paragens confirmadas.

Os bilhetes adquiridos para o concerto de dia 19 são válidos para a nova data.

