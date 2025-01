A Orquestramente Pop está a planear dois concertos especiais e de cariz solidário, um a 9 de Fevereiro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e outro a 19 de Abril, no Fórum Lisboa. Este último, intitulado Sistema Musical, promete ser uma "viagem cósmica" por planetas dedicados a diferentes instrumentos musicais. Nesta edição especial, o público embarcará numa exploração de diferentes astros: os planetas Electrónica, Trompa, Saxofone e Guitarra.

Este espectáculo, que começa às 16.00 e cuja entrada custa cinco euros, contará com convidados especiais como Mickael Faustino, André Santos, Surma e Bruno Santos. No final, fechado o repertório musical, as crianças terão oportunidade de experimentar os instrumentos e dar asas à sua imaginação.

Já o outro concerto, em Leiria, é perfeito para quem se arrepia com o tema da Marvel ou para quem fica nostálgico com a música clássica do Super-Homem, criada por John Williams. No palco do Teatro José Lúcio da Silva, Super Heroes In Concert apresentará faixas memoráveis de personagens da Marvel e da DC Comics, entre outros, com o acompanhamento de uma orquestra ao vivo.

A receita dos bilhetes será canalizada para financiar mais de 50 concertos didácticos em 2025, que levarão música a instituições como os IPO de Lisboa e do Porto, o Hospital de Santa Maria e as Casas Acreditar, entre muitas outras.

Fórum Lisboa. 19 Abr (Sáb). 16.00. 5€

