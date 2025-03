Concertos esgotados de Slow J na Meo Arena estão no YouTube

Slow J fez história ao esgotar duas datas consecutivas na MEO Arena com o espectáculo de apresentação de Afro Fado, disco editado em Novembro de 2023 em que fado, hip hop e sonoridades africanas se misturam na perfeição. Agora, um ano depois, pode vê-lo no YouTube.

As actuações na sala lisboeta, a maior do país, aconteceram a 7 e 8 de Março de 2024. E o concerto disponibilizado no canal do artista este domingo, 9 de Março, é uma mistura das gravações de ambas as datas e permite que todos possam ver ou rever o melhor dessas duas noites.

Com um alinhamento que visitou ainda alguns dos maiores sucessos da carreira de Slow J, como “Vida Boa” ou “Teu Eternamente”, os concertos contaram com as participações especiais de Papillon, Ivandro, Teresa Salgueiro, Richie Campbell, Gson e GOIAS.

Lançado em Novembro de 2023, Afro Fado é o terceiro capítulo na discografia de João Batista Coelho. Depois de The Art of Slowing Down, a estreia em longa duração, ter atirado a primeira pedrada no charco, em 2017, e de You Are Forgiven (2019) ter firmado a sua posição no panorama do novo hip-hop português, o último disco mereceu aclamação tanto do público como da crítica, tendo sido distinguido com dois prémios na sexta edição dos Prémios Play, incluindo o de Melhor Artista Masculino.



“Tata”, um dos temas do disco, foi a canção mais escutada do ano no Spotify em Portugal, com o artista a figurar entre os cinco artistas mais ouvidos nessa plataforma no nosso país, juntamente com Van Zee, Dillaz e Taylor Swift.

Com a lotação esgotada e uma plateia constituída por mais de 40 mil pessoas, Slow J tornou-se o primeiro rapper nacional a conseguir este feito na maior sala do país.

