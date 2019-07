Concertos gratuitos de Carminho e Agir animam festas de Carcavelos e Parede

As tão proclamadas festas populares começam a espreitar no calendário. Ainda que o mês de Agosto seja o pináculo das festividades, há quem comece antes: as Festas de Carcavelos & Parede acontecem entre sexta e domingo, 19 e 21, e levam a palco Carminho, Agir e Paulo de Carvalho.

Está aberta a época da fartura, da música popular e do folclore, do fogo de artifício, das procissões e das quermesses – e as festas de Carcavelos e Parede não fogem da regra. Será no Mercado de Carcavelos que a festança tem lugar com direito a sardinhada à antiga e aberta à população – isto no dia 20. Haverá outras opções de street food para quem não liga a sardinhas.

O palco principal tem um cartaz digno de festival de Verão e não tem de abrir a carteira para nada. Na sexta, 19, oiça o hip hop de Estraca (21.30) e logo a seguir Dillaz toma conta da festa (23.00). Ao sábado, as actuações começam mais cedo com o Coral Infantil de Carcavelos (18.00) e logo depois a banda Filarmónica da SMUP (18.45). O dia acaba a cruzar duas gerações, cada uma com o seu concerto: o pai Paulo de Carvalho (21.30) actua antes do filho Agir (23.00).

No domingo, 21, o projecto A Ópera vai às Festas serve de motor de arranque do palco com um concerto às 21.30, mesmo antes da actuação da fadista Carminho (23.00).

Mercado de Carcavelos. Praça Dr. Manuel Rebello de Andrade, 3. 19-21 de Julho. Entrada livre.

