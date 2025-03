Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais volta a realizar-se em Abril

No ano passado, e pela primeira vez desde 2016, a prova não se realizou no Outono. Vai ser agora. Os vencedores da 12.ª edição vão ser conhecidos em Colares.

No ano passado, não se realizou um Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais (CNCCA) no Outono, pela primeira vez desde 2016. Mas a organização anunciou logo em Novembro que, apesar do atraso, estava tudo bem. Este ano, a competição, promovida por Bruno Aquino e o Fórum Cervejas do Mundo, vai realizar‑se em Abril, na vila de Colares. Os entusiastas e profissionais do sector têm até sábado, 29 de Março, para inscrever as suas criações no site do concurso.

As provas estão agendadas para sábado, 5 de Abril, no HopSin Brewpub, onde uma semana mais tarde, a 12, vão ser anunciados vencedores, em ambiente de festa. A apresentação do livro The Shape of Brewing, de Jorge Tomé, fundador e cervejeiro da Fermentage, inaugura as hostilidades, pelas 11.00. Segue-se, às 11.30, uma conversa sobre o mercado cervejeiro português, com moderação de Bruno Aquino.

O programa continua à tarde, depois de uma pausa para almoçar. Pelas 15.00, há uma palestra sobre cervejas envelhecidas, por Teófilo Oliveira, fundador e cervejeiro da 5 e Meio; seguida de um quiz cervejeiro, a partir das 16.00; e mais uma palestra, desta feita sobre o mundo da tatuagem, com curadoria do estúdio Bang-Bang Tattoo. Por fim, às 18.30 serão anunciados os vencedores da 12.º edição deste concurso. Pelo meio, há breves DJ sets de El Chaparral.

E os vencedores serão...

Além da melhor cerveja artesanal portuguesa de 2024, voltam a ser premiadas as melhores receitas caseiras, nas várias categorias: ale, lager, experimental e, este ano, com carácter fumado. Uma novidade é a atribuição do galardão Tributo Espírito Cervejeiro – CNCCA, que pretende reconhecer aqueles que, ano após ano, “com paixão, dedicação e visão, contribuem para a divulgação, crescimento e fortalecimento da cultura cervejeira em Portugal”.

HopSin Brewpub (Colares). 12 Abr (Sáb). 11.00. Entrada livre

