Conforto, atendimento personalizado e técnica. Os três pilares do novo Sete Concept

Sete não é só o número da sorte de Hiago Correa e Kemerson Rabelo. Segundo a numerologia, está também associado à perfeição, física e espiritual, e ao divino. E, por isso, não era menos do que apropriado para se tornar o nome deste cabeleireiro. O Sete Concept abriu em Março com a vontade de trazer para Portugal um salão onde o conforto estivesse acima de tudo. Além dos serviços de cabelo, como o corte, alisamento ou coloração, há serviços de manicure e pedicure, sobrancelhas e maquilhagem.

Hiago e Kemerson são cabeleireiros há mais de 10 anos. Conheceram-se no Brasil, onde ainda trabalharam juntos, antes de se mudarem para Lisboa há cerca de três anos. “A gente trabalhava no Brasil e quando veio para cá sentiu essa necessidade de ter um salão com o mesmo padrão que a gente tem no Brasil, com atendimento mais exclusivo e um espaço mais confortável para o cliente”, começa por dizer, à Time Out, um dos co-proprietários, Kemerson Rabelo.

Depois de se juntarem a Isabela Almeida, a terceira sócia do Sete Concept, aconteceu tudo muito rápido. Tinham acabado de decidir abrir o salão e já estavam à procura de um espaço. Umas semanas depois, encontraram o sítio ideal, na Rua Rodrigues Sampaio, perto da Avenida da Liberdade. Em tempos, chegou a ser um talho, mas hoje não há nenhum traço que nos dê pistas sobre este antigo inquilino. Totalmente renovado, o espaço é amplo e minimalista. “Está aqui o público que a gente queria atingir. É algo mais refinado. Aqui tem muitos restaurantes e hotéis cinco estrelas e a gente queria estar no meio disso”, afirma.

Ao fundo, há um toucador para as maquilhagens (75€-250€) e, atrás de uma parede, a zona onde se lava o cabelo. À frente, do lado direito, ficam as mesas onde os clientes podem fazer manicures (18€-65€) e pedicures (10€-38€) e, do lado esquerdo, a zona dedicada aos cortes (25€-80€), alisamentos (100€-200€) e tratamentos de cabelo (55€-180€). Neste campo, não há nada que mais distinga o Sete dos outros espaços do género como o acabamento, “tanto no esfumado de raiz, no corte, como nas mechas ou extensões”, acredita Hiago. E para quem não consiga ir ao salão, está disponível o serviço ao domicílio.

No que toca às colorações (65€-200€), os cabeleireiros procuram ajudar a estabelecer por cá a técnica "free hands", que consiste em aplicar a tinta no cabelo directamente com as mãos, sem utilizar outro tipo de materiais. “Cada ano que passa, a tecnologia vem desenvolvendo cada vez mais. Antigamente era com touca, doía muito, na hora de desembaraçar a cliente sentia muita dor, porque puxava o cabelo. Essa técnica free hands não embaraça o cabelo, não vai no papel e o risco do cabelo quebrar é muito menor”, explica Kemerson. Depois, segundo a dupla, além do cabelo se tornar mais saudável, também o tom fica mais natural.

Apesar de estarem à frente do Sete Concept, nem Hiago, nem Kemerson, pensaram alguma vez deixar de cortar cabelos. Afinal, é aquilo que mais gostam de fazer. No futuro, pensam em expandir o salão para a área da formação – “trazer para Portugal as nossas técnicas, trazer a técnica do dia-a-dia do salão, tanto de cortes como de madeixas”, remata Hiago.

Rua Rodrigues Sampaio, 50A (Avenida). 912 993 117. Seg 09.00-18.00, Ter-Sáb 09.00-20.00

