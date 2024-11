Conheça as dez novas obras do café A Brasileira

Catarina Oliveira, Nelson Ferreira, Martim Vilhena, António Faria Costa, Margarida Costa, Isabella Fernandes, Catarina Mendes, Filipe Amaral, Sara Conde e Rui Braz. Estes foram os vencedores do Prémio de Pintura lançado pelo café A Brasileira, com um valor monetário de 1000 euros cada e a contrapartida de as obras ficarem na posse do estabelecimento do Chiado, onde serão expostas, substituindo as dez telas emblemáticas que serão alvo de restauro.

DR Obra de Filipe Amaral

DR Obra de Nelson Ferreira

DR Obra de Catarina Oliveira

"Com este prémio que celebra o centenário da primeira geração de quadros, A Brasileira reencontra-se com as artes ao promover os novos valores no domínio das artes visuais, em particular da pintura, como foi também propósito do seu fundador, Adriano Telles, quando em 1925 ali colocou 10 obras de novos pintores", comunica o grupo O Valor do Tempo, que detém o espaço desde 2020. Foram, no entanto, as obras dos anos 70, de autores como Nikias Skapinakis ou António Palolo que marcaram a identidade visual deste café histórico nos últimos anos, como explicamos neste artigo.

DR Obra de Martim Vilhena

DR Obra de António Faria

DR Obra de Catarina Mendes

DR Obra de Isabella Fernandes

DR Obra de Margarida Costa

DR Obra de Rui Braz

Os restantes participantes do concurso foram convidados a participar com as suas obras numa exposição colectiva no Museu do Pão, em Seia, em 2025.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X