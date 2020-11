Conheça Cascais sem gastar um cêntimo

Todos os fim-de-semana, até ao final do ano, há visitas guiadas pelo centro histórico de Cascais, realizadas por guias certificados. Turistas, residentes aventureiros e estudantes curiosos: todos estão convidados para para se juntarem a estes passeios para conhecerem melhor a vila. As tours são feitas em português e em inglês.

Cada passeio, com cerca de 4 Km, terá a duração de duas horas. O primeiro, para quem adora começar o dia bem cedo durante a semana, arranca às 09.00. Mais tarde, as partidas acontecem às 15.00 e 17.30. No fim-de-semana começam às 10.00, 13.00 e às 16.00. A lotação dos grupos é limitada a um máximo de 10 pessoas, mas bastam quatro para a aventura estar assegurada. Quem alinhar nesta caminhada deve fazer a inscrição até às 18.00 do dia anterior no Cascais Visitor Center, mesmo ao lado da Câmara Municipal de Cascais.

As visitas terão rotas temáticas. Este fim-de-semana (dias 7 e 8) pode fazer a rota dos escritores para conhecer o que está por trás das histórias. No fim de semana seguinte, de 14 e 15 de Novembro, o tema será Foto em Cascais com Rute Obadia. Nos dias 21 e 22 recorde a Segunda Guerra Mundial e fique a conhecer histórias da época na vila. No último fim de semana do mês é tempo de mergulhar no oceano e saber mais sobre a relação íntima de Cascais com o mar. Inclui ainda uma passagem pelo Museu do Mar Rei D. Carlos.

Museu do Mar Cascais

Em Dezembro, nos dias 5 e 6, comece por admirar a arquitectura imponente de veraneio na vila; a 12 e 13 conta-se a história do espião que deu origem a James Bond no Estoril. Já nas últimos rotas do ano poderá dar um salto ao Farol de Santa Marta no famoso Bairro dos Museus (19 e 20) e visitar o Palácio Condes de Castro Guimarães no mesmo Bairro (26 e 27).

DR

Os pontos de passagem incluem a Casa Sommer, o Museu Condes de Castro Guimarães, a Marina de Cascais e a Baía de Cascais – o lugar perfeito para caçar likes nas redes sociais com fotografias dignas de postal.

Desde Agosto até ao final deste ano, há descontos e bónus para turistas alojados na vila. Desde oferta de bilhetes nos museus municipais a transportes públicos gratuitos até aos parques de estacionamento municipais.

