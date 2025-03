Conhecido clube de comédia de Londres proíbe entrada de pessoas com Botox

O Top Secret Comedy Club argumenta que os rostos estáticos das pessoas com esta substância deram cabo do ambiente nos seus dois espaços na capital britânica.

Um renomado clube de comédia londrino atacou de forma bizarra as pessoas que tenham sido injectadas com Botox, alegando que há tanta gente assim no público que o ambiente ficou comprometido nos seus dois espaços na cidade britânica.

Como resultado, o conceituado Top Secret Comedy Club – assim baptizado devido aos frequentes convidados secretos de primeira linha – está aparentemente a proibir a entrada de qualquer pessoa que tenha feito Botox.

Num comunicado excêntrico – mas que parece ser a sério –, o clube afirmou que “a medida drástica para injectar mais emoção no clube surge depois de os artistas de stand-up terem partilhado as suas preocupações com o facto de as caras congeladas dos britânicos que usam Botox não reagirem às suas piadas”.

Há muito para desvendar, e é claro que continua a ser totalmente possível que se trate de uma brincadeira. Afinal, estamos a falar de um clube de comédia e as alegações são bastante estranhas.



Mas seria muito improvável lançar um ataque a um grupo aleatório de pessoas se não houver um problema com elas. Partindo do princípio que é a sério... bem, presumivelmente as pessoas que fizeram Botox não são uma minoria protegida e podem ser banidas à vontade, mas não deixa de ser uma política de entrada bastante desagradável. As pessoas têm as suas próprias razões para fazer Botox! Se uma parte tão significativa do público tiver Botox e isso estiver a afectar visivelmente o ambiente do clube, talvez proibir todos eles não seja boa ideia. E há que dizer que publicar um comunicado de imprensa a dizer que “as pessoas não se riem o suficiente nos nossos espaços” não os vende propriamente.

Ainda assim, conseguiram ser notícia. Se também despreza pessoas que, por qualquer razão, fizeram plásticas (embora, aparentemente, o Botox médico esteja isento da interdição), pode conviver com quem pensa da mesma forma no Top Secret Comedy Club.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp