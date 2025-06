Conhecido coro de Nova Iorque dá concerto gratuito em igreja de Lisboa

É considerado um dos mais vibrantes grupos corais de Nova Iorque e está de passagem por Portugal para dois concertos de entrada livre. O Coro de West Village vai marcar presença em Lisboa, a 6 de Julho, na Igreja de Santa Catarina, às 19.00, e em Faro, a 8 de Julho, na Igreja de São Pedro, às 21.00.

Fundado em 1971 e sediado no histórico bairro nova-iorquino de West Village, este coro comunitário é composto por cantores amadores com percursos profissionais tão distintos como o Direito ou o fitness, tendo como ponto comum o amor pela música e uma impressionante qualidade vocal.

Sob direcção artística de Colin Britt, actualmente na sua oitava temporada ao leme do grupo, o coro apresenta um repertório ecléctico, que vai das grandes obras da música coral tradicional às criações contemporâneas. Estreias mundiais, encomendas originais e peças assinadas pelos próprios directores artísticos têm feito parte dos programas, a par de clássicos como a Missa em Si Menor de Bach ou a Vigília Toda a Noite de Rachmaninov.

Ao longo de cinco décadas, o Coro de West Village tem afirmado o seu compromisso com a comunidade, organizando iniciativas como a tradicional Caroling Walk, em que centenas de pessoas cantam juntas nas ruas do West Village durante a quadra natalícia, ou encontros informais de leitura musical durante o Verão, abertos a cantores de toda a cidade.

Neste grupo já passaram nomes como Patti LuPone, o tenor Amine Hachem e a Orquestra Filarmónica do Qatar nas Nações Unidas. Mais recentemente, apresentaram o Requiem de Fauré, Seven Last Words of the Unarmed de Joel Thompson e This Holy Hour de Margaret Burk, além de participações regulares na programação natalícia da rádio pública WNYC.

Igreja de Santa Catarina (Lisboa). 6 Jul (Dom) 21.00. Entrada livre

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp