Constança Entrudo abre atelier com colecção de Natal e descontos

Durante dois dias, a designer de moda abre as portas do seu atelier, em Campolide, para apresentar uma colecção inspirada nesta quadra festiva. O Natal não fica por aqui – há coroas feitas por Menez e descontos até 40% em peças de arquivo.

É num atelier em Campolide que Constança Entrudo desenha e constrói as suas colecções. No próximo fim-de-semana, e para celebrar esta época festiva, a designer portuguesa abre as portas deste espaço de trabalho para mostrar as suas mais recentes criações. Composta por "clássicos e best-sellers, agora reimaginados em preto, prateado e novos materiais, mais adequados à estação", explica a designer.

Elementos centrais da colecção são os típicos laços de Natal, ironicamente introduzidos nos visuais do último Verão e agora espalhados por brincos de prata e por uma versão muito própria da tradicional camisola de Natal. Há também um vestido com as formas circulares que são já uma imagem de marca da designer, mas agora em malha, em vez de veludo ou lantejoulas.

Mas estes dois dias de atelier aberto não vão girar só em torno destas novidades. Conte com coroas de Natal de Menez, a florista portuense que se junta ao evento para acentuar o espírito natalício. E não são umas coroas quaisquer: vão ser decoradas ao vivo e a cores, utilizando tecidos e materiais provenientes de desperdício do próprio atelier.

O programa fica completo com uma boa dose de descontos. A designer vai seleccionar peças de arquivo, incluindo protótipos e peças nunca produzidas, com descontos até 40%.

Depois de estudar Design Têxtil na Central Saint Martins, em Londres, e de ter passado pelos ateliers da Balmain, em Paris, Constança Entrudo fixou-se em Lisboa, onde fundou a marca homónima, orientada para o slow design, para a manipulação de materiais e para as colaborações com outros artistas e criativos. Em Outubro de 2018, estreou-se no calendário da ModaLisboa, onde continua a ser presença assídua.

Rua Ferreira Chaves, 7 (Campolide). Sex 12.00-20.00. Entrada livre

