Conta-me Uma Canção está de regresso com velhos conhecidos e encontros entre gerações

Duas cabeças pensam melhor do que uma e duas vozes soam melhor juntas. O Teatro Maria Matos volta a promover os concertos Conta-me Uma Canção, em que junta dois artistas nacionais. Em três actuações, vai poder ouvir pares como Márcia e Sérgio Godinho (29 de Janeiro), Amélia Muge e Ana Lua Caiano (5 de Fevereiro) e Manel Cruz e Samuel Úria (12 de Fevereiro).

Na terceira edição deste evento, vão colaborar um dos mais importantes cantautores da música portuguesa e uma das vozes que mais se tem destacado nos palcos de Portugal. O percurso de Godinho e Márcia tem alguns pontos em comum. Em 2013, a artista interpretou "Às vezes o amor" do autor de "O Primeiro Dia", para o projecto Voz & Guitarra 2. Cinco anos depois, Sérgio incluiu "Delicado", canção do terceiro disco da lisboeta, em Nação Valente. Agora, depois de algumas colaborações episódicas, juntam-se para um concerto único.

Naquele que vai ser um verdadeiro encontro de gerações, a fadista Amélia Muge vai colaborar com uma jovem artista que tem mergulhado no passado para criar a música do futuro. Ana Lua Caiano, que este ano lançou o disco de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado, mistura música popular com elementos de electrónica para criar refrescantes e aclamadas canções. Apesar das décadas que separam as suas datas de nascimento, a ligação que partilham com a tradição promete produzir uma química interessante.

Para encerrar este ciclo de concertos temos dois velhos conhecidos: Samuel Úria e Manel Cruz. Estes ídolos da música alternativa portuguesa são responsáveis por "Lenço Enxuto", canção sobre a fragilidade masculina, que certamente fará parte do alinhamento, assim como muitos outros belos duetos. Além do concerto, os artistas vão também promover uma conversa, partilhada com o público, sobre a escrita e composição.

Em 2023, Conta-me Uma Canção juntou em palco David Fonseca e Jorge Palma; Best Youth e Lince; Joana Espadinha e Mafalda Veiga; Joana Alegre e Sérgio Godinho; e Benjamim e Samuel Úria. No presente ano foi possível assistir às colaborações de Miguel Ângelo e Samuel Úria; Surma e Tomara; Capicua e Sérgio Godinho; e Luísa Sobral e Márcia.

Os bilhetes estão disponíveis para compra no Maria Matos, na Ticketline e nos locais habituais por 22,5€ por concerto. Existe também a opção de adquirir um passe para todas as sessões com desconto de 20%.

Teatro Maria Matos (Avenida de Roma). 29 de Jan, 5 de Fev e 12 de Fev. 22,50€

