Continue a reciclar: este mapa mostra-lhe os ecopontos mais perto de sua casa

Mapa mostra a localização dos ecopontos por freguesia em Lisboa. Assim evita deslocações mais longas.

Nestes dias é imperativo evitar o contacto social e só sair à rua para tratar do estritamente necessário. Compras de supermercado, idas à papelaria para comprar o jornal, ou assistência a familiares obrigam-nos a deixar o conforto do lar. Apesar da situação atípica que vivemos, as preocupações ambientais devem continuar presentes e no topo das prioridades dos agregados familiares. Continua a ser importante separar o lixo doméstico e depositá-lo nos ecopontos adequados.

Se quiser saber onde fica o ecoponto mais perto de sua casa, a câmara de Lisboa tem um mapa digital que lhe pode ser muito útil e evitar deslocações desnecessárias. Ao introduzir a freguesia onde habita, o site filtra todos os ecopontos localizados na cidade e mostra-lhe apenas os que estão localizados no seu local de residência. A partir daí, consegue ver onde fica o mais próximo e traçar uma rota que minimize a sua deslocação.

Não há desculpas para não continuar a preocupar-se com o ambiente e com os que estão à sua volta.

+ O comércio tradicional que continua aberto em Lisboa