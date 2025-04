Convento da Encarnação abre portas a um filme de terror tornado realidade

A 18 de Abril, o Convento da Encarnação abre as portas, pela primeira vez, a uma experiência de terror imersiva. Trauma é a mais recente criação de Michel Simeão, que celebra os dez anos do Projecto Casa Assombrada e promete levar o medo a uma outra dimensão.

"Trauma vai deixar todos boquiabertos e com os nervos em franja, sem saber no que acreditar", garante o criador, citado em comunicado. Conhecido pelas suas peças de teatro imersivas de terror, Michel Simeão traz-nos um novo espectáculo que, desta vez, funciona como um filme de terror – "envolto em mistérios, com reviravoltas e twists surpreendentes" – sobre três amigos que entram num convento abandonado 25 anos depois de terem lá estado em criança pela última vez.

Durante a primeira parte, o público, composto por 20 pessoas de cada vez, é acompanhado pelos actores de forma a que pareça que esteja a assistir a um filme de terror. Chegados à segunda parte da experiência, os espectadores são divididos em pares e devem seguir um itinerário que os levará a visitar os vários espaços do convento para conhecerem a raiz de todos os traumas. "É nesta altura que o público entra naquilo a que chamamos dark side para viver experiências únicas e exclusivas, interagindo directamente com as personagens nos recantos e salas do convento", explica Simeão, na mesma nota.

Trauma pode ser experienciada até 31 de Maio, no antigo Convento da Encarnação, edifício que, classificado como Imóvel de Interesse Público, foi cedido temporariamente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a peça do Projecto Casa Assombrada.

Convento da Encarnação.18 Abr-31 Mai. Sex e Sáb 20.30, 21.00, 21.30, 22.05, 22.35 e 23.05. 24€

