Convento dos Capuchos em Sintra reabre no Dia da Criança

Fechado para restauro e requalificação desde Novembro, o Convento dos Capuchos, em Sintra, tem reabertura marcada para 1 de Junho, data a partir da qual o espaço manter-se-à “Aberto para Obras”. Até ao final do ano, está previsto que os visitantes possam presenciar de perto as acções de salvaguarda e de valorização do património edificado.

O Convento de Santa Cruz dos Capuchos, em Sintra, fechou em Novembro para intervenções de vulto, centradas nas coberturas do conjunto edificado. Após esta fase de obras, a Parques de Sintra – Monte da Lua (PSML) volta a abrir o espaço para visitas a partir de 1 de Junho, mas o projecto de conservação, restauro e requalificação está previsto terminar apenas no final do ano. O investimento, iniciado em 2013, está avaliado em cerca de quatro milhões de euros.

Segundo a Parques de Sintra, depois de serem retomadas as visitas, “as acções subsequentes continuarão a ser conduzidas de acordo com a política de 'Aberto para Obras', sempre que não coloquem em causa a segurança dos visitantes ou dos trabalhadores”, lê-se em comunicado de imprensa da empresa, interessada em promover “a compreensão das exigências inerentes à conservação do património e do investimento humano e financeiro necessário”.

Entre as obras já executadas, destaca-se a construção principal do Terreiro da Fonte, onde sobressaem os azulejos e os ornatos embrechados, antes disfarçados pela degradação, mas também as hospedarias e a capela no interior do convento.

O projecto, embora focado em manter a memória colectiva do espaço, prevê não só a requalificação do conjunto monumental e de todos os elementos construídos e decorativos, como também “aposta na experiência da visita”, através da criação de novas valências – como o novo Centro de Apoio ao Visitante, que vai incluir bilheteira, loja e instalações sanitárias. Mas esta não é a única novidade. A partir de 1 de Junho, a Casa da Horta, recém-pintada, servirá de apoio ao serviço educativo, e o antigo celeiro, outro dos espaços requalificados, apresentar-se-à como núcleo museológico, com uma exposição permanente de achados arqueológicos e artefactos.

Até ao dia da reabertura, estão ainda previstas intervenções no interior do convento, nomeadamente no refeitório, na casa das águas, na biblioteca, nas enfermarias e na sala do capítulo, divisões situadas maioritariamente no piso superior do edifício. Paralelamente, está também a ser levada a cabo a “valorização do enquadramento paisagístico e a beneficiação das infraestruturas de redes de águas, esgotos, energia e comunicações”, assim como a melhoria do parque de estacionamento.

Convento dos Capuchos (Sintra). Seg-Dom 09.30-20.00 a partir de Junho (10.00.00-18.00 durante o Inverno). 5,55€-7€.

