Convento dos Capuchos reabre depois de estragos causados pela depressão Martinho

Depois do encerramento a 19 de Março, na sequência dos estragos provocados pela depressão Martinho, o Convento dos Capuchos, em Sintra, reabriu a 1 de Julho, comunicou a Parques de Sintra na passada sexta-feira, dia 4. "A abertura à circulação da Estrada dos Capuchos e da estrada que liga o Pé da Serra ao cruzamento dos Capuchos permitiu a reabertura do monumento", especifica a empresa pública com capitais municipais.

As restantes vias e zonas florestais em redor continuam "fortemente condicionadas e interditas", devido aos trabalhos em curso realizados pela Parques de Sintra e pela Câmara Municipal de Sintra, no sentido de recuperar a paisagem. Desde Março, a Parques de Sintra afirma ter recolhido e retirado 3 milhões e 200 mil quilogramas de madeira nas áreas afectadas pela depressão Martinho, mas o trabalho de recuperação está longe da conclusão. "Vai prolongar-se durante os próximos dois anos", sob um investimento de cerca de 3 milhões de euros, informa a empresa.

José Marques Silva Convento dos Capuchos

Do plano fazem parte a "plantação de espécies autóctones, estratégias para manter a estabilização do solo, recuperação da cobertura vegetal, manutenção do equilíbrio hídrico e restabelecimento dos habitats naturais, assegurando, desta forma, maior sustentabilidade e resiliência da floresta face a futuros eventos extremos".

José Marques Silva Remoção de árvores na Serra da Sintra

A depressão Martinho provocou a queda de cerca de 100 mil árvores na Serra de Sintra.

