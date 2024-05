Conventos abrem portas para itinerários, visitas, conversas e cinema

O que têm em comum a Assembleia da República e o Museu Nacional de Arte Antiga? São ambos antigos espaços conventuais e ambos vão abrir portas à boleia do Open Conventos. Mas não são os únicos. A programação inclui actividades em 36 conventos de Lisboa. A ideia é dar a conhecer os locais, as suas narrativas, quem os construiu e quem os habitou, ao mesmo tempo que se promove uma reflexão em torno deste património e se fomenta o pensamento sobre a cidade e os diferentes modos de organização social e comunitária.

Organizado anualmente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, o Quo Vadis – Turismo do Patriarcado e a Universidade de Lisboa, o Open Conventos já vai na terceira edição. Este ano, “A Pausa e o Silêncio” são o mote da agenda, incluindo de uma conversa aberta sobre a questão da organização do tempo e da importância da contemplação e da fruição. Que modelo de sociedade queremos no século XXI e o que podemos aprender com as comunidades que habitavam e habitam conventos e mosteiros, numa época marcada pela aceleração e acumulação, são apenas duas das inquietações a que se tentará responder.

A referida conversa terá lugar a 23 de Maio, no Centro Cultural Brotéria, às 17.00, com a escritora Ana Margarida Carvalho; a maestra adjunta Inês Tavares Lopes, do Coro Gulbenkian; o jesuíta P. João Norton, que trabalha actualmente na Brotéria; e, através do Zoom, a Irmã Anatália das Monjas de Belém. Às 20.30, no Convento de São Pedro de Alcântara, será exibido o documentário O Grande Silêncio, de Philip Groning. Mas o dia começa mais cedo: às 15.00, há debate sobre relíquias na Igreja e Museu de São Roque, onde está prevista inaugurar, pelas 19.00, a exposição “As relíquias de São Filipe e seu companheiro”.

Nos dias seguintes, 24 e 25 de Maio, há muito mais para ver, desvendar e usufruir nos conventos que integram esta edição. A participação nos itinerários é gratuita, mas requer inscrição através de e-mail (culturasantacasa@scml.pt), uma vez que os percursos, que duram de uma hora e meia a duas horas, estão limitados a 20 ou 30 pessoas cada. As visitas guiadas funcionam da mesma forma, ao contrário das visitas livres, que pode fazer como quiser, entre as 10.00 e as 18.00, salvo nas Igrejas, durante os actos litúrgicos.

Entre o conjunto de antigos conventos que terá oportunidade de descobrir sobre uma nova lente, encontram-se nomes como, por exemplo, o ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, que foi Convento de Santa Brígida, também conhecido como o Convento das Inglesinhas; o Museu Nacional de Arte Antiga, que foi Capela das Albertas e Convento de Santo Alberto; a Academia das Ciências, que foi Convento de Jesus; e a Assembleia da República, que foi Mosteiro de São Bento da Saúde. A lista completa está disponível online, no site Quo Vadis, que se dedica a promover o património religioso de Lisboa.

Open Conventos. 23 Mai, Qui 15.00 e 19.00 (Igreja e Museu de São Roque), 17.00 (Brotéria) e 20.30 (Convento de São Pedro de Alcântara). 24-25 Mai, Sex-Sáb 10.00-18.00 (visitas livres em vários espaços). Participação grátis nos itinerários e visitas guiadas, mediante inscrição (culturasantacasa@scml.pt)

