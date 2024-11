Corais, DJs e rock’n’roll. Em Lisboa, as cantorias de Natal começam a 30 de Novembro

O programa da Egeac dá pelo nome de Festas de Natal, se bem que a designação pouco importa, até porque falamos de um dos momentos mais aguardados desta quadra, aquele em que grupos corais e orquestras entram em igrejas lisboetas para fazer soar melodias clássicas – umas mais do que outras.

A partir de 30 de Novembro, a agenda de concertos de Natal tem início na imponente Igreja do Santo Condestável, em Campo de Ourique. Às 21.00, o Coro de Câmara Lisboa Cantat entoa vilancicos e motetos (ambos composições musicais religiosas) da época renascentista, bem como canções tradicionais portuguesas recuperadas por Fernando Lopes-Graça, Eurico Carrapatoso e Fernando Lapa, num concerto sob a direcção do maestro Jorge Carvalho Alves. À semelhança de todos os outros espectáculos, este é de entrada livre.

No dia 6 de Dezembro, a sexta-feira seguinte, à mesma hora, a música chega à Igreja de Nossa Senhora das Mercês em São Bento. A nova Era Vocal Ensemble & Orquestra 1755 leva um repertório que percorre sete gerações da família Bach. Uma semana depois, é a vez do projecto Sete Lágrimas revisitar a viagem da circum-navegação de Fernão de Magalhães e Elcano, com melodias dos cinco continentes, na Igreja de São João de Deus, perto do Areeiro.

O ritmo muda ligeiramente no dia 7 de Dezembro, sábado. Às 21.30, Batida e Tigerman sobem ao palco do Capitólio para um DJ set inédito que cruzará a afro electrónica e os blues. O programa chega ao fim no sábado seguinte, 14 de Dezembro, noite em que os The Lucjy Duckies enchem a mesma sala lisboeta (à mesma hora) com êxitos natalícios celebrizados por Frank Sinatra, Dean Martin ou Elvis Presley, mas também com temas originais e ainda uma homenagem a António Variações.

Pode consultar o programa completo das Festas de Natal no site da Egeac.

Vários locais. 30 Nov-14 Dez Sex 21.00, Sáb 21.30. Entrada livre

