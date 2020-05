Corrida de Santo António agora é virtual e vai ajudar a Rede de Emergência Alimentar

A já conhecida corrida de Santo António, organizada para celebrar os Santos Populares, terá este ano uma edição virtual, a 13 e 14 de Junho, e de carácter solidário. O desafio é que os participantes corram ou caminhem – cada um por si – e enviem os registos para a organização. As inscrições valem donativos para a Rede de Emergência Alimentar.

Em anos normais, estaria nas suas pernas a missão de comprovar que "A correr, à noite, todos os santos ajudam", na corrida que, em tempos de arraial, leva os participantes a percorrerem as principais artérias da zona ribeirinha da cidade. Não havendo concentração no Rossio, o desafio da HMS Sports, que organiza a corrida de Santo António desde 2011, é todos celebrem a 10.ª edição unidos pelo digital.

“Esta será a nossa primeira corrida virtual, desafiando os atletas a correrem ou caminharem 10 km ou 5 km no segundo fim-de-semana de Junho”, refere em comunicado Hugo Sousa, diretor-geral da HMS Sports. “Este ano, não podemos estar juntos no Rossio, para celebrar a décima edição da prova, mas queremos reunir os nossos atletas virtualmente”.

Pela primeira vez, a Associação Mutualista Montepio associa-se ao evento e fica encarregue da doação de bens alimentares à Rede de Emergência Alimentar, entregando 5€ pelos primeiros 1500 atletas que se inscrevam na corrida. As inscrições já estão abertas e são gratuitas, tendo que ser feitas através do site oficial.

O desafio é simples: nos dias 13 e 14 de Junho faça-se ao piso e opte por uma corrida de 10 km ou uma caminhada de 5 km, no horário que pretender e pelo percurso que mais lhe agradar, respeitando sempre, claro, as normas da Direção-Geral da Saúde. Cada atleta será responsável pela cronometragem da sua prova, sendo necessária a utilização de um dispositivo com GPS.

Depois de concluído o desafio, o objectivo é enviar o registo da actividade para a organização, através do email info@corridadesantoantonio.com, até às 23.59 de 15 de Junho, com a indicação do nome e número de dorsal, juntamente com o comprovativo da actividade, em que seja visível a data da realização, a distância cumprida e o tempo efectuado.

E nesta matéria, também o Lidl Portugal, enquanto parceiro do evento, fará um donativo adicional em bens à Rede de Emergência Alimentar no valor de 5€, pelos primeiros 500 atletas que concluam o desafio e enviem o registo da actividade para a organização.

