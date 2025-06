O Wrestlefest está de volta ao Ginásio Clube de Corroios com “um dos eventos mais imprevisíveis do ano profissional”, e lutadores nacionais e internacionais.

Com um emocionante combate inspirado no filme Battle Royale, o wrestling profissional regressa ao Ginásio Clube de Corroios no próximo sábado, 7 de Junho, com o espectáculo Morte Súbita, promovido pelo Portugal Wrestlefest.

O ponto alto da noite será o combate Morte Súbita, uma prova de resistência e estratégia que junta 20 lutadores num único ringue. As eliminações podem acontecer por pin, submissão ou ao ser lançado por cima da corda superior, desde que ambos os pés toquem no chão. O vencedor deste confronto especial garante um lugar na disputa pelo título de Campeão Absoluto do Wrestlefest, frente ao actual campeão de Lisboa.

O cartaz inclui ainda outros combates, como o embate entre a dupla Stus, actual Campeã Nacional de Tag Team, que defende os títulos frente aos espanhóis Iker Navarro e Joey Torres, representantes da Barcelona Blacklist, um dos grupos mais influentes do wrestling europeu.

Luís Mestre, que detém o título de Campeão de Lisboa, enfrentará Ricky Boy, num combate que poderá marcar o regresso deste ao topo, depois de ter perdido o cinturão no Almada Wrestlefest III.

Ao longo da noite, estão prometidas surpresas nacionais e internacionais, bem como a presença de novos talentos a dar os primeiros passos no circuito. O recinto contará ainda com serviço de bar com comida e bebida, a cargo do Ginásio Clube de Corroios.

“O Morte Súbita é um dos eventos mais imprevisíveis do ano. Como nas melhores tradições do wrestling, tudo pode acontecer. Sendo de Corroios, é um orgulho especial poder trazer este tipo de espectáculo à minha terra”, diz João Ribeiro, um dos promotores do Portugal Wrestlefest.

Ginásio Clube de Corroios (Seixal). 7 Jun (Sáb) 21.00. 10€.

