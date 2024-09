Costa da Caparica diz adeus aos carros em frente ao Mercado Municipal

Era uma zona, por regra, movimentada, com muitos atravessamentos em simultâneo, quer de carros, quer de peões. Mas o cenário mudou na envolvente do Mercado Municipal da Costa da Caparica. A Avenida da República, que separava o mercado da Praça da Liberdade, passou a ser exclusivamente de uso pedonal, após a pintura do pavimento e a colocação de mobiliário urbano. Já do outro lado, a Rua Dom João VI vai dar prioridade aos peões, mas também receber automóveis autorizados (ou em situações pontuais, como a realização de eventos), para operações de carga e descarga ou da Junta de Freguesia, que poderão entrar na zona protegida por pilaretes mecânicos.

A mudança concretizou-se esta semana, de 15 de Setembro, e partiu de uma experiência realizada em 2023, durante a Semana Europeia da Mobilidade, com o intuito de conferir maior amplitude e segurança ao peão, bem como um novo uso do espaço público. Ao mesmo tempo, acredita a Câmara Municipal de Almada, as alterações vão gerar “maior atractividade para a expansão do comércio local”, escreve o jornal Almadense.

