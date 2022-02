Cozinha com Alma, em Cascais, celebra 10.º aniversário com abertura de nova loja

Sempre com o objectivo de apoiar as famílias em dificuldades financeiras do concelho de Cascais, a Cozinha com Alma, um take-away social aberto ao público desde 2012, inaugura esta quinta-feira um novo espaço em Alcabideche.

Com a missão de apoiar famílias perante dificuldades financeiras temporárias, através do acesso a refeições de qualidade a um preço simbólico e a um plano de capacitação e acompanhamento, que as ajuda a reorganizar as suas vidas, a Cozinha com Alma tornou-se num caso de sucesso e num projecto muito acarinhado pelos cascaenses. Em jeito de celebração pela sua décima volta ao Sol, este take-away solidário, que conta com 30 colaboradores e 80 voluntários, vai abrir uma segunda casa para assim poder chegar a cada vez mais pessoas.

“Com este novo ponto de venda pretendemos aumentar a nossa capacidade de resposta e chegar a um maior número de famílias em dificuldade. Iremos manter a loja que já temos na Pampilheira, na freguesia de Cascais, mas era necessário criar uma nova alternativa que desse apoio às famílias da freguesia de Alcabideche”, afirma Cristina de Botton, co-fundadora e presidente da direcção da Cozinha com Alma, em comunicado.

Actualmente, a Cozinha com Alma confecciona em média cerca de mil refeições por dia. Pode beneficiar da Bolsa Social qualquer pessoa ou família que esteja a passar por um período de dificuldades financeiras, sendo dada prioridade a quem tem menores a cargo, está em idade activa, reside ou trabalha próximo da União de freguesias de Cascais e Estoril e da freguesia de Alcabideche, tem perfil para aderir ao projecto e motivação para iniciar um processo de mudança, e não recebe outro tipo de apoio alimentar.

“Desde que começámos, em 2012, já apoiámos mais de 400 famílias das freguesias de Cascais, Estoril e arredores. Nos últimos dois anos, tendo em conta o período difícil que atravessámos, conseguimos apoiar mais 106 famílias, o que representa um acréscimo de 50% em relação a 2019. É muito gratificante termos conseguido dar resposta num período de enorme instabilidade e incerteza vivido por tantas famílias”, acrescenta Ana d’Avillez, directora-executiva da Cozinha com Alma. “Na Cozinha com Alma, ao comprar uma refeição o cliente está a contribuir para ajudar as famílias apoiadas pela Bolsa Social. Com o lucro obtido a partir das refeições vendidas ao público em geral, somos capazes de subsidiar os programas de apoio e garantir a sustentabilidade da organização. A Bolsa Social da Cozinha com Alma oferece uma resposta integrada através do acesso a refeições de qualidade a um preço simbólico, assim como um plano de capacitação e acompanhamento”, remata.

Com um menu semanal que muda a cada segunda-feira e que pode ser consultado no site, conte com refeições frescas com direito a sopa, pratos de carne e peixe, acompanhamentos, opções para vegetarianos e sobremesas. A ementa é maioritariamente inspirada na cozinha tradicional portuguesa, embora também encontre outras receitas como linguini pomodoro (3€/dose), arroz árabe (2,50€/dose) ou penne carbonara (4€/dose). Para os que preferem ter o congelador sempre bem abastecido, opções de pratos congelados não faltam. Há bifes de frango panados (8€/embalagem média), croquetes variados (11€-8,40€/12 e 6 unidades), diferentes tartes, pratos de bacalhau (5,50€-7,50€/dose), soufflés (3€-3,50€/dose), arroz de pato (6€/dose), bolonhesa (4€/dose), rolo de carne com queijo e fiambre (4,50€/dose), bolonhesa de soja com cogumelos (4€/dose) ou canelones de ricotta com espinafres (3,50€/dose).

A Cozinha com Alma também faz entregas ao domicílio nas zonas de Cascais, Alcabideche, Estoril, Parede, Carcavelos, São Domingos de Rana, Oeiras, São Julião da Barra, Quinta da Beloura e Linhó, com uma taxa de entrega variável consoante a morada e pagamento por multibanco no acto da entrega. As encomendas podem ser feitas online ou pelo telefone 910 900 207. Por cada três refeições vendidas ao público em geral, uma refeição é disponibilizada para a Bolsa Social. Ao comprar está a ajudar, como diz o lema desta casa de comida.

Cozinha com Alma. Rua Hermenegildo Pulquério, 347 (Alcabideche). Seg-Sex 12h00-19h00. 913 690 293.

