CP e Carris vão reforçar serviços na passagem de ano

A primeira madrugada de 2025 volta a estar marcada por alterações na circulação das principais redes de transporte que servem a capital. Os horários dos comboios vão ser reforçados durante a passagem de ano, anunciou a CP - Comboios Urbanos no site. Em Lisboa, na madrugada de 1 de Janeiro (quarta-feira), os comboios especiais vão sair do Rossio em direcção a Sintra às 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00 e 05.00, e do Cais do Sodré com destino a Cascais às 02.00, 03.00 e 04.00. Há também um comboio extraordinário a sair de Cascais em direcção ao Cais do Sodré. Parte às 02.00.

Os serviços de autocarro também vão ser reforçados nas primeiras horas de 1 de Janeiro. Num comunicado publicado no site, a Carris afirma que irá fortalecer o serviço de carreiras nocturnas (Rede da Madrugada) a partir da meia-noite. Durante o dia, os serviços vão funcionar com horários “diferentes do habitual”, o que significa que as carreiras 12E, 24E e 28E serão interrompidas às 17.00 de 31 de Janeiro (terça-feira), horário em que a carreira electroviária 15E passará a circular apenas entre o Cais do Sodré e Algés. A Carris informa ainda que se irá verificar uma “redução de serviço na generalidade das carreiras” do dia 1 de Janeiro, com maior incidência no período da manhã.

Já a Carris Metropolitana anunciou que também irá ajustar os seus horários no Ano Novo, havendo interrupções e reduções de serviço nas quatro áreas operacionais. Na área 1, que abrange Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra, os passageiros deverão consultar as alterações no site ou na app da rodoviária, através da ferramenta "Pesquisar Linhas". Na área 2 – Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira – o serviço será interrompido às 22.00 no dia 31 de Dezembro e será retomado às 07.00 no dia 1 de Janeiro.

No dia 31 de Dezembro, na área 3 (Almada, Seixal e Sesimbra), haverá uma redução de serviço entre as 21.00 e as 21.30, com interrupção total a partir das 21.30. O serviço é progressivamente retomado até às 07h30, salvo excepções, do dia 1 de Janeiro. Por fim, na área 4 (Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal e Barreiro), a circulação será interrompida às 22.00, com excepção das linhas 4512, 4600, 4602, 4604, 4701, 4702, 4705, 4707, 4710, 4715, 4725 e 4730, que funcionarão até ao final do dia. A 1 de Janeiro, ainda na área 4, o serviço será retomado às 07.30.

Quanto Metropoltano de Lisboa, ainda não foram anunciadas medidas excepcionais para os horários dos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro. A empresa remete mais informação sobre este tópico para os próximos dias. Recorde-se, no entanto, que os serviços públicos do Metro de Lisboa não foram prolongados na noite de passagem de ano de 2023 para 2024, com o metro a circular em todas as linhas até às 01.00 do dia 1 de janeiro, retomando o normal serviço de exploração às 06.30.

